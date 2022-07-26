Çöp evden çıkan çocuğun annesi: Hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden şikayetçiyim

Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı. Mahkeme, mart ayında kira borcunu ödemesi için Kamuran Pınar A.'ya tebligat gönderdi. Ancak Kamuran Pınar A. kira borçlarını ödemeyince mahkeme, evin tahliyesine karar verdi. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırdı. Kapının açılmasının ardından ekipler, çöp evle karşılaştı. Evin giriş kapısının kilidi yenisiyle değiştirildikten sonra ekipler evden ayrıldı. Ertesi gün çilingir yardımıyla eve giren Kamuran Pınar A., mahkemenin tahliye kararına uymayıp, eve girmeye devam ettiği gerekçesiyle gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen Kamuran Pınar A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ÇÖP EVDEN 'ÇOCUK' ÇIKTI

Bu sırada çöp evin temizlenmesi için Nilüfer Belediyesi ekiplerine haber verildi. Eve gelen ekipler, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kitli olduğunu belirledi. Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada baygın halde yatan bir çocukla karşılaştı. Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Çöp evde tutulan çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaklaşık 1 yıldır odada kilitli tutulduğu düşünülen çocuğun saçları ile tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.

ÇOCUK YEĞENİ

Olayın ardından polis ekipleri, çocuğun kim olduğunu ve neden çöp evde tutulduğunu belirlemek için soruşturma başlattı. Ekipler, Kamuran Pınar A.'ya ulaşamadı. Çocuğun Kamuran Pınar A.'nın kız kardeşi Yasemin A.'nın olduğu ve isminin de Cem Muhammet A. olduğu belirlendi. Kamuran Pınar A.'nın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve yeğenine de kendi baktığı, onu evde kilitli bir odada tuttuğu belirlendi. Cem Muhammet A., hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınırken, yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki işlemlerinin ardından 'çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

ANNESİ ÇOCUĞU İSTEMEDİ

Emniyette susma hakkını kullanan Kamuran Pınar A. savcılıktaki ifadesinde, annesi istemediği için yeğenine kendisinin baktığını söyledi. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, eşinden boşandığını ve 1 çocuğu bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A. ifadesinde, "Yeğenim anneannesi ile beraber kalıyordu. Annem öldükten sonra şehir dışında yaşayan kardeşim ile iletişim kurmaya çalıştım. Fakat annesi çocuğu istemedi. O yüzden çocuğu yanıma aldım. Annesi istemediği için yeğenime ben bakıyordum. Kardeşimin çocuğunu kabul etmesi için de zaman zaman iletişim kurup, ikna etmeye çalışıyordum" dedi. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Kamuran Pınar A., savcılık talimatıyla 'Çocuğa eziyet' suçlamasıyla bir kez daha gözaltına alınıp, tutuklandı.

'SONUNA KADAR ŞİKAYETÇİYİM'

Bugün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi önünde basın açıklaması yapan anne Yasemin A., "Ben oğlumu 3 sene sürdü ama buldum. Hayatta kaldı, başardı. Oğlumla aynı evde yaşamak istiyorum. Oğlumu yetiştirmek istiyorum. Bir haksızlığa da göz yummuyorum. Damadımız da aynı şekilde kız kardeşim tarafından çocuğundan uzun zaman uzak tutulduğu için o çocuk da mağdur. O çocuk yani yeğenim çocuğum kaçırılırken beni ittirdiği halde 'O benim kardeşim oldu vermeyeceğim' dediği halde ben çocukla ilgili şikayetim devam ettiği halde geçen son şikayetimi geri çektim. Damadı aradım dedim ki 'Ablacığım çocuğuna sahip çık hapishaneye düşmesin, çocuğunu al' dedim. O çocuktan şikayetimi çektim, annenin etkisinde kalmıştır o da bir çocuktur. Ama kız kardeşimin en yüksek cezaya çarptırılmasını istiyorum. Kız kardeşimin suçlu olduğu kadar hiçbir şey yapmayan memur ve amirlerden de sonuna kadar şikayetçiyim" dedi.

'ŞİMDİ HERKES KENDİ PAÇASINI KURTARMA DERDİNDE'

Yasemin A., "Doktorların 'Diyet dışında badem, fındık, fıstık gibi düşük protein vermeyin' dedikleri şeyler var ya onlar yanımda. Benim yanıma geldiğinde oğlum onları yiyememişti. Tabağında kalmıştı. Onları boşalttım. Bardağını getirdim. Çocuğum benden abur cubur istemişti. Doktorumuzdan izin alıp 2-3 çikolatamız vardı gelirken otobüste yasak olduğu için yiyememişti. Onlar yanımda çocuğumun yanına gideceğim. Anne ne yapar, çocuğunu ziyarete gider, istediği şeyleri alır. Bu konuşmaların hiçbiri bana bunu yapmama engel değil. O benim çocuğum. Devlet bir süre onun tedavi görmesini uygun görmüş olabilir bu doğrudur çünkü o durumda bir çocuğu eve alır kendim bakmaya çalışırsam bencillik olur. Ben de doktor randevusu alıp devam edecektim ama evim uzaktı. Bu bir açıdan iyi oldu ancak devlet bana dedi ki 'Sana çocuğunu vereceğim' ama şimdi herkes kendi paçasını kurtarma derdinde, oklar bana dönünce ben cidden mağdur oldum. Ama hiçbir şekilde hiç kimse benden çocuğumu alamayacak. Alamazlar yok böyle bir dünya" diye konuştu.

'HİÇBİR İŞLEM YAPMAYAN GÖREVLİLER HAKKINDA YASAL ŞİKAYET YAPACAĞIM'

Yasemin A.'ın avukatı Deniz Sezgin, öncelikli hedeflerinin çocuğun anneye yeniden teslim edilmesi olduğunu söyledi. Cem Muhammet'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiğini aktaran Deniz Sezgin, "Bu tedavi süreci tamamlanana kadar anneyi çocukla beraber kalabileceği uygun bir eve yerleştirdikten sonra sosyal hizmetlere başvuru yapıp çocuk ve anneyi aynı evde kalması için gereken çabayı vereceğiz. Sosyal Hizmetlere de 2020 yılından beri annenin yapmış olduğu yasal müracaatlarımızı göstererek, mağdur bir anne olduğunu hukuki bir şekilde ifade etmeye çalışacağız. Bu süreçte 2020 yılından beri bir dava dosyasında Kamuran Pınar bir taraf olmasına ve adresi belli olmasına rağmen müvekkilin kayıp başvuruları hakkında hiçbir işlem yapmayan ilgili görevliler hakkında da gerekli yerlere yasal şikayetlerimizi yapacağız" dedi.

HEDEF ANNE VE ÇOCUĞUN BİRLİKTE KALMASI

Avukat Deniz Sezgin, Kamuran Pınar'ın tutuklandığını belirterek, dosyanın takipçisi olacaklarını ve en yüksek cezayı alması için gereken çabayı vereceklerini ifade etti. Sezgin, "İlk öncelikli hedefimiz anne ile çocuğun beraber bir evde kalabilmesi ve sosyal hizmetlerden alınabilmesi için gereken mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

TUTAKLANAN TEYZE: SAÇI VE TIRNAKLARI YANINA YAKLAŞTIRMADIĞI İÇİN UZADI

Olayla ilgili tukuklanan teyze Kamuran Pınar A., mahkemede verdiği ifadesinde İstanbul'da 15 yıl el sanatları branşında usta öğretici olarak görev yaptığını, 2013 yılında Bursa'ya yerleştiğini, son 2 yıldır da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyledi. Boşandığı eşinden, velayeti kendisinde olan bir kızının bulunduğunu belirten Kamuran Pınar A., ifadesinde şöyle dedi:

"Kardeşim Yasemin'in oğlu Cem Muhammet, 1 yaşından itibaren benimledir. Cem'in de ihtiyaçlarını karşılıyordum. Bursa'da görev yapan avukatım ile 3-4 ay önce yaptığım konuşmada kendisine, 'Gerçek annesi olarak beni bilen Cem büyüdü. Artık gerçek annesini tanıyıp, okula başlaması gerekiyor' dedim. Cem, bunları duyunca tepki gösterdi. O günden sonra yemek yememeye başladı. Sadece sevdiği için dışardan istediğimiz bazı hazır yiyecekleri yiyordu. Cem'in zayıflığının tek nedeni bu. Ayrıca yanına kimseyi yaklaştırmadığı için saçı ve tırnakları uzadı. Olay günü polisler, benim ve kızımın ifadesi olduğunu söyleyerek, bizi polis merkezine çağırdı. Ben de Cem'in agresif hareketler yapacağından şüphelenip, odasının kapısını kilitledim. Eşyalarımı ise valizim olmadığı için çöp poşetlerine koydum."

SUYU CAMİ AVLUSUNDAN ALIP, EVİ MUMLA AYDINLATIYORDU

Çöp evi kiraya veren emlakçı Nur Banu Aşık da "Kiracı 13 aydır kira ödemedi. 6 ay önce tahliye davası açtık. Perşembe günü sonuçlandı. Elektrik ve su kesik olduğu için su ihtiyacını, cami avlusundan karşılıyordu. Evde ise salça kutularının üzerinde mumlar bulunuyordu. Bu şekilde evi aydınlatıyordu. Evdeki sadece çöpler toplandı. Polis incelemesinden sonra temizlik yapılacak. Komşuları yaptıkları açıklamalarda son 9 aydır çocuğu hiç görmediklerini söyledi. Ev, kendisine eşyaları olarak verildi. Şimdi tüm eşyaları atacağız. Dairenin içi komple yenilenecek" diye konuştu.

KENDİSİNİ ÖĞRETMEN OLARAK TANITTI

Kamuran Pınar A., kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Muhtarı Hasan Sert ise yaşananlar karşısında şoke olduğunu söyledi. Kamuran Pınar A.'nın defalarca yanına gelip, iş istediğini belirten Sert, "Kendisini bana iş bulamayan öğretmen olarak tanıttı. Öyle değilmiş, kendisine 3-4 kez iş buldum. Bu iş yerlerinde en fazla 4-5 gün çalışıp, ayrıldı ve anlaşamadığını söyledi. Paraya ihtiyacı bulunduğunu belirtip, yardım talep etti. Her türlü yardımı yaptık. Marketlerden alışveriş yapması için hediye çeki de verdik. Kamuran Pınar A. ayrıca Karaman Mahallesi'nde annesinin evini ikamet göstermiş. Kadın Sığınma Evi'nde de bir süre kalmış. Bunları da sonradan öğrendim" ifadelerini kullandı.



GİZLİLİK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bu arada eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılan Kamuran Pınar A.'nın, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerindeki bilgilerinde gizlilik kararı olduğu ortaya çıktı. Yasemin A.'ın oğlu için kayıp başvurusu yaptığı ancak gizlilik kararı nedeniyle kolluk kuvvetlerinin teyzeye ulaşamadığı bildirildi. Hakkında arama kararı çıkartılan Kamuran Pınar A.'nın, daha önce yaşadığı Karaman Mahallesi'ndeki adresi ikamet olarak gösterdiği tesptit edildi. Bu evde yapılan aramada çocuğun izine rastlanmadı. Kamuran Pınar A.'nın ise ifadesine başvurulduğu daha sonra salıverildiği öğrenildi. Öte yandan olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

OĞLUYLA KISA SÜRE GÖRÜŞTÜ

Bursa'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan ve sonrasında getirildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Cem Muhammet A., annesi Yasemin A. ile kısa süre görüştü.

Antalya Adliyesi önündeki açıklamasının ardından hastaneye giden Yasemin A., oğluyla ayaküstü konuştu ve daha sonra hastaneden ayrıldı.