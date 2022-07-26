Bakan Dönmez: Eti Maden'in özelleştirilmesi gündemimizde yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden işletmeleri, geçtiğimiz yıl hem üretimde hem de ihracatta rekor kırdı. Yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir satışımız söz konusu oldu. 1 milyar doların üzerinde de bir ihracat gelirimiz oldu." dedi.

Eti Maden İşletmeleri Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Bandırma'daki tesislerini ziyaret eden Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Bor ve Asit Fabrikaları Genel Müdürü Serkan Keleşer'den yapımı devam eden Bor Karbür tesisi hakkında bilgi aldı.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, bu yıl sonunda bor karbür üretimine başlanılacağını söyledi.

Bor karbürün önemine vurgu yapan Dönmez, şöyle konuştu:

"Daha önce borun rafine ürünlerini ihraç ediyorduk. Kamuoyunda zaman zaman sorgulanıyor, cevher olarak, ham madde olarak satılıyor diye. Buradan tekrarlıyorum, borun hiçbir ürününü cevher olarak satmıyoruz. Özellikle son yıllardaki stratejimiz maden ürünlerini, ham maddeyi, katma değerli ürünlere dönüştürmek suretiyle yurt içi ya da yurt dışı piyasalara arzını önemsiyoruz. İşte bu stratejimizin en güzel örneklerinden birisi de içinde bulunduğumuz Bandırma işletmesinde inşaatı devam eden bor karbür tesisidir. İnşallah yıl sonunda işletmeye geçecek, yıllık bin ton kapasiteli bir tesis olacak. Bor karbür özellikle savunma sanayinde yine yüksek teknolojili sektörlerde aranan bir mamuldür. Aşınmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde, hatta nükleer santrallerde de kullanılan bir mamulden bahsediyoruz. Bu yatırımımız yaklaşık 70 milyon dolara mal olacak, yine bu tesiste doğrudan 250 kişiye istihdam sağlamış olacağız."

- Ferro Bor fabrikası ile lityum karbonat ünitesinin temeli de bu yıl atılacak

Bakan Fatih Dönmez, Eti Maden'in yatırımlarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Ferro Bor fabrikasının temelinin 17 Eylül'de atılacağını ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Nasipse Ferro bor fabrikamızı bitirip 1 yıl içinde devreye alacağız. Yine bu yıl içinde lityum karbonat tesisimizin bir ünitesini de buraya tahsis ettik, onu da bu yıl içinde temelini atacağız. O da inşallah 1 yıl içinde devreye girecek. Lityum karbonat, özellikle son yıllarda mobil cihazlarda, elektrikli otomobillerde çok yoğun bir şekilde kullanılan, elektriğin en ekonomik depolanabildiği pilin hammaddesidir. İlk pilot tesisimizi Eti Maden'in Eskişehir tesislerinde devreye almıştık, Şimdi artık endüstriyel ölçekte çok daha yüksek tonajlı 600 ton kapasiteli üretim yapabilecek bir fabrikamızı orada devam ediyor. Benzer şekilde buradaki fabrikalarımızda işlenen ve atılan herhangi bir ekonomik değeri olmayan atıklardan geri kazanmak suretiyle lityum karbonatı üretecek bir fabrikayı daha bu yıl içinde temelini atmış olacağız. Buradaki kapasitemiz de yıllık 100 tonluk bir kapasite olacak."

- "Eti Maden'in özelleştirilmesiyle ilgili bir gündemimiz söz konusu değildir"

Eti Maden'in üretimine ilişkin bilgiler veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden işletmeleri, geçtiğimiz yıl hem üretimde hem de ihracatta rekor kırdı. Yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir satışımız söz konusu oldu. 1 milyar doların üzerinde de bir ihracat gelirimiz oldu. Bu yıl da yine bu miktarların üzerinde bir üretim ve satış tutarı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Eti Maden'in özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Bor madeninin işletmesinin kamu eliyle olacağını ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu konuda da kamu, yetkisini Eti Maden'e devretmiştir. Dolayısıyla Eti Maden'in özelleştirilmesiyle ilgili bir gündemimiz söz konusu değildir. Tam tersine Eti Maden'in bulunduğu tesislerin etrafında Eti Maden'in üretmiş olduğu bor ve türevlerinin ya da uç ürünlerinin işleyip bunu çok daha katma değerli ürün haline getirecek sektörün kümelendiğini hep beraber görüp şahit olacağız. Örneğin, bor karbür tozunu üretecek ve ondan en az 8-10 çeşit sektör yararlanıyor. O sektörler buralara gelip yatırım yapacaklar. O açıdan Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, vekillerimize de söylüyorum, bu civarda belki yeni sanayi alanlarına ihtiyaç var. Planlamalarını da şimdiden yapmalarında fayda olduğunu değerlendiriyoruz."

Ziyarette, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, İsmail Ok, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de Bakan Dönmez'e eşlik etti.