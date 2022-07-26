Ak Parti ve HDP 'olağanüstü toplantıya' katılmayacak

Karma Komisyon'dan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili karar
Karma Komisyon'dan DBP'li Salihe Aydeniz ile ilgili karar
Günlük 8 TL'den başlayan fiyatlarla başlayan tamamlayıcı sağlık
Günlük 8 TL'den başlayan fiyatlarla başlayan tamamlayıcı sağlık
Sponsorlu İçerik
Bakan Özer: Bin 800 köyde 12 bin yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık
Bakan Özer: Bin 800 köyde 12 bin yavrumuzu anaokuluyla tanıştırdık
Bakan Dönmez: 2 bin TL'lik gaz faturasının 500 TL'si yansıyor
Bakan Dönmez: 2 bin TL'lik gaz faturasının 500 TL'si yansıyor
Öğretmenlere rekor promosyon: Tek seferde 20 bin 880 TL
Öğretmenlere rekor promosyon: Tek seferde 20 bin 880 TL
Konut fiyat artışında yeni rekor: İstanbul uçtu!
Konut fiyat artışında yeni rekor: İstanbul uçtu!
Benzine 50 kuruş indirim yapıldı
Benzine 50 kuruş indirim yapıldı
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini yükseltti
Telefon kullanan herkesin başına gelebilir! Klonlanan numarayla dolandırıcılık
Telefon kullanan herkesin başına gelebilir! Klonlanan numarayla dolandırıcılık
CHP'den sonra Şentop da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP'den sonra Şentop da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
25 bin öğretmen uzman, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı
25 bin öğretmen uzman, 900 öğretmen de başöğretmenlik eğitimlerini tamamladı
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
KYK kredi borçları düzenlemesinde yol haritası netleşiyor
Sevgilisini bıçaklayarak yaralayan anestezi doktoru tutuklandı
Sevgilisini bıçaklayarak yaralayan anestezi doktoru tutuklandı
Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 öğretmen hayatını kaybetti
Yolcu otobüsü ve otomobil çarpıştı, 1 öğretmen hayatını kaybetti
YÖK Başkanı'ndan adaylara: Beklentilerinin üzerindeki yerleri de yazsınlar
YÖK Başkanı'ndan adaylara: Beklentilerinin üzerindeki yerleri de yazsınlar
'Yeni yapılacak 3 bin anaokulundan 758'ini tamamladık'
'Yeni yapılacak 3 bin anaokulundan 758'ini tamamladık'
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Virüs soğuk algınlığına döndü
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Virüs soğuk algınlığına döndü
Bu bölümleri seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs
Bu bölümleri seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs
Tercihler için 81 ilde 11 bin rehber öğretmeni hizmet verecek
Tercihler için 81 ilde 11 bin rehber öğretmeni hizmet verecek
KYK borcunu ödeyenler için formül aranıyor
KYK borcunu ödeyenler için formül aranıyor
Altının gram fiyatı 992 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 992 lira seviyesinden işlem görüyor
HSK, FETÖ irtibatı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti
HSK, FETÖ irtibatı nedeniyle bir savcıyı meslekten ihraç etti
Davutoğlu ile Babacan birbirine girdi! 6'lı Masa'da savaş çıktı
Davutoğlu ile Babacan birbirine girdi! 6'lı Masa'da savaş çıktı
Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı istifa etti
Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı istifa etti
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem
İzmir'de FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 35 askere gözaltı kararı
İzmir'de FETÖ operasyonunda 14'ü muvazzaf 35 askere gözaltı kararı
ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanında
ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanında
Çöp evden çıkan çocuk 'Cem Muhammet'ten ilk kareler
Çöp evden çıkan çocuk 'Cem Muhammet'ten ilk kareler
15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
15 üniversite bünyesinde yeni fakülteler kuruldu
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atama yapıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Ak Parti ve HDP 'olağanüstü toplantıya' katılmayacak

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplanma çağrısına, "Pazartesi günü olağanüstü toplanma çağrısına katılmayacağız" şeklinde yanıt verdi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da TBMM Genel Kurulunun 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılmayacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Temmuz 2022 17:24
Yazdır
[X] Videoyu Kapat
CHP, dün 120 imzayla TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunmuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, siyasi parti gruplarına yazı gönderdi.

Şentop yazıda, TBMM Genel Kurulu'nu Anayasa'nın 93 ve Meclis İçtüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.

"Olağanüstü toplanma çağrısına katılmayacağız"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplanma çağrısına, "Pazartesi günü olağanüstü toplanma çağrısına katılmayacağız" şeklinde yanıt verdi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıkladı

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, sağlıkta şiddetin önlenmesiyle ilgili genel görüşme açılması ve hazırladıkları kanun teklifinin görüşülmesi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması talebinde bulunduğunu anımsattı.

HDP'nin sağlıkta şiddet konusunda tutumunun bugüne kadar sağlık emekçilerinden yana olduğunu, bu konuda çeşitli zaman dilimlerinde soru önergesi, araştırma önergesi ve kanun teklifleri verdiklerini belirten Beştaş, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk Tabipleri Birliğine yönelik saldırılar kabul edilemez boyutlara varmıştır. Buna ilişkin tüm sağlıkçılarla dayanışmamız değişmeyecektir. CHP, sağlıkta şiddet konusunda bir yasa teklifi hazırladı ve Meclise sundu. CHP bu konuda hiçbir şekilde HDP ile bir iletişime geçmiş değil. 12 madde olarak düzenlenen bu yasa teklifinde neler var? Bu konu üzerinde bir tartışma teşebbüsü olmadı."

Daha önce kabul edilen yasa teklifine HDP olarak destek verdiklerini dile getiren Beştaş, "Tüm partilere çağrımız; hiçbir tereddüde yer yoktur ve mutlaka adım atılmalıdır. Bir ortak kanun teklifinde uzlaşmalıyız ve bu biraz da siyaset dışı bir mesele olarak TBMM'de yasalaşmalıdır." dedi.

Beştaş, CHP'nin söz konusu yasa teklifi konusunda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşünde olduklarını ifade ederek, "En azından o gün bizim gelip gelemeyeceğimizi, hazır olup olmadığımızı, bu konudaki önerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. 1 Ağustos'taki toplantıda olamayacağız, orada bulunmayacağız." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
27 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacak
İYİ Parti, Meclis'in 1 Ağustos'taki olağanüstü toplantısına katılacak
Yat yarışına tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunu Türk Sahil Güvenliği kovaladı
Yat yarışına tacizde bulunan Yunan Sahil Güvenlik unsurunu Türk Sahil Güvenliği kovaladı
CHP'den sonra Şentop da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
CHP'den sonra Şentop da TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bu Habere Tepkiniz

25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

25 yılını doldurup istifa eden memur yurtdışında çalışırsa sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayanlar hakkında 5434 sayılı Kanun, hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun, ayrıca yurt dışı çalışmalarını borçlanmaları halinde 3201 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Ek gösterge mağduriyeti genel sekreter yardımcısının alt göreve atanmasına sebep oldu!

Ek gösterge mağduriyeti genel sekreter yardımcısının alt göreve atanmasına sebep oldu!

Danıştay İkinci Dairesi, Genel Sekreter Yardımcısı kadrosundan eşit ek göstergedeki Çiftlik Müdürü kadrosuna atamada hukuken engel bulunmadığına karar veren BİM kararını onadı!
Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

Bağışlarınla dünyalarına ışık ol

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/7/genel-bagis?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=katarakt
20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?

20 yıl hizmet 61 yaş ile 25 yıl hizmet 58 yaş üzerinden emekliliğin avantajı olur mu?

5434'e tabi memurların emekli aylık tutarları hizmet yılı arttıkça orantılı olarak artar ve artan her tam hizmet yılı emekli ikramiyesini artırır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İkinci serbest memur atama izinlerinin dağılımı yapıldı

İkinci serbest memur atama izinlerinin dağılımı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı, kamu idarelerinin 2022 yılında atama yapabileceği serbest memur izin sayılarını belirledi!
Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Performansı 'iyi' belirlenen polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak

Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları bugün başlayacak. Sonuçlar 1 ağustos'ta açıklanacak.
5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memur açıkta iken 15 hizmet yılından emekli olabilir mi?

5434'e tabi memurlar 15 hizmet yılını tamamladıklarında 61 yaşını da tamamlamış olmaları kaydıyla kısmi emekli olabilirler.
Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memur emekliliğinde sigortalı işe giriş tarihi mi, fiili hizmet süresi toplamı mı esas alınır?

Memurluktan önce işçi olarak çalışan kişinin emeklilik tarihi sigortalı başlangıcını göre öne çekilmez Memurlar için emeklilik yaşının hesabında 23/05/2002 tarihindeki toplam hizmet süresi esas alınır.
Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Danıştay İDDK, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti

Zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların mağduriyetine yol açmış özellikle de 2010 yılında getirilen zorunlu hizmet affı nedeniyle zorunlu hizmetten muaf olanların büyük mağduriyeti söz konusu olmasına rağmen Danıştay İDDk, zorunlu hizmeti tamamlayanlar ya da muaf olanların artırımlı hizmet puanı alamayacağına hükmetti.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
MasterChef Türkiye 21.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 21.Bölüm Fragmanı

MasterChef Türkiye 21.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 26 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak

temmuz Vakıflar Genel Müdürlüğü 204 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022
Gamze Özçelik'ten bir ilk!

Gamze Özçelik'ten bir ilk!

Gamze Özçelik, maneviyat yolundaki izlerini ilk kez takipçileriyle paylaştı.