Acil çağrı ihbarlarının yarıya yakını asılsız çıktı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin Belediye İtfaiye Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Orman İşletme Müdürlüklerinin temsilcileriyle hizmet verdiği belirtildi.

Merkeze bu yılın ilk 6 ayında 211 bin 754 çağrı geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelen çağrıların yüzde 45,34'ünün gereksiz aramalar olduğu istatistiki çalışmalarla tespit edilmiştir. Yapılan gereksiz aramalardan dolayı, kurumumuzda görev yapan çağrı karşılayıcılarımız ve çağrı yönlendiricilerimiz büyük sıkıntı yaşamaktadır. Asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrılar kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel olmaktadır. Yapılan gereksiz ihbar ve çağrılar acil yardıma ihtiyacı olan Vatandaşlarımıza ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmakla birlikte, acil durumda olan vatandaşlarımızın hak kaybına neden olmaktadır."

Açıklamada, çağrı merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre valiler tarafından 561 lira idari para cezası yazıldığı ifade edilerek, bunun tekrarı halinde ise cezanın iki katı olarak uygulandığı aktarıldı.

Asılsız ihbarda bulundukları tespit edilen 32 kişiye toplamda 18 bin 513 lira para cezası uygulandığı vurgulanan açıklamada, asılsız ihbarlar ve hakaret içeren çağrıların tespiti halinde ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.