Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Temmuz 2022 04:48
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki "Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)" nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
' a) Listede yer alan "AMELİYATHANE ve AMELİYATHANE DIŞI İŞLEM TANIMLARI'' başlığı altındaki "Al grubu", "A2 grubu", "A3 grubu", "B grubu", "C grubu", "D grubu" ve "E grubu" işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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