Erdoğan her hafta iki şehre gidecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ayrıntıları belli oldu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda, 27'nci dönem 5'inci yasama yılının faaliyetlerinin yer aldığı bir sunum yapıldı. Söz konusu dönemlerde çıkarılan yasalar ve yapılan faaliyetlerin yer aldığı çalışma tüm MYK üyelerine dağıtıldı.

SIRADA ORDU VAR

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Kayseri'ye yaptığı ziyaret hakkında bilgi vererek önümüzdeki hafta sonu da Ordu'yu ziyaret edeceğini belirtti. Erdoğan'ın bundan sonra haftada en az iki şehri ziyaret edeceği ifade ediliyor.

EN MAKUL OLANI AÇIKLADIK

Erdoğan'ın toplantıda KYK borçları ile kamuoyunda çıkan 'Kılıçdaroğlu söyledi, hükümet yaptı' iddiaları ile ilgili "Biz bunu daha önce de yaptık. Yıllardır bir sürü öğrenciye burs ve kredi veriyoruz. Onlar istedikleri her şeyi söyleyebilirler. Sırtında yumurta küfesi olan biziz. En makul olanı açıkladık" dediği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL VİDEO

Toplantıda, Tanıtım ve Medya Başkanlığı AK Parti'nin 14 Ağustos'taki kuruluş yıl dönümü için hazırladığı video izletildi. 14 Ağustos'ta yapılacak etkinliklerin ertesi gün yapılacak il başkanları toplantısı ile birleştirileceği belirtiliyor. Seçim hazırlıklarıyla ilgili bir MYK üyesi, AK Parti'nin 20 yıllık faaliyetlerini 2 dakikaya sığdıran bir video hazırlanarak sosyal medyada ve televizyonda sunulması önerisinde bulundu.

HEYECAN YARATABİLMELİYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video hakkında tüm MYK üyelerinin görüşünü aldı. MYK üyelerinin önerilerini tek tek not alan Erdoğan, "Daha öne çıkan söylemler, dış politika, tüm dünyada ses getiren işler, iyi bir müzik olmalı.

Nur Banu Aras