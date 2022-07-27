TBMM 1 Ağustos'ta AK Partisiz toplanıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken tedbirler konusunda bir genel görüşme açılması amacıyla yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulunu, Anayasa'nın 93 ve Meclis İç Tüzüğü'nün 7'nci maddeleri gereğince, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı. Genel Kurul'un çalışmalara başlayabilmesi için 200 milletvekilinin salonda hazır bulunması gerekiyor. Yeterli sayıda milletvekilinin bulunamaması durumunda, Genel Kurul açılmayacak. Toplantı yeter sayısına ulaşılması durumunda ise Genel Kurul'da CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları ile ilgili bir genel görüşme açılıp açılmamasına ilişkin görüşmeler yapılacak. Gündeme ilişkin görüşmeler tamamlandıktan sonra TBMM 1 Ekim'e kadar yeniden tatile girecek.

ÜNAL: BİZİMLE İSTİŞARE EDİLMEDİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal pazartesi günü yapılacak olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıkladı. Ünal "CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağrısı nezaketsizliktir. Şovun parçası olmayacağız. Bu çağrı hiçbir partiyle istişare edilmeden yapılmıştır. Pazartesi günü toplantı çağrısına katılmayacağız" dedi. AK Partinin yanı sıra MHP ve HDP de toplantıya katılmayacak. İYİ Parti ise katılma kararı aldı. HDP'nin, Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme gelebileceği gerekçesiyle olağanüstü toplantıya katılmayacağı öğrenildi.

200 VEKİL ŞARTI

AK Parti, MHP ve HDP'lilerin Pazartesi günü saat 15.00'de Genel Kurul'da hazır bulunmaması durumunda, olağanüstü toplantı gündemi ile Meclis'in çalışması ihtimali zora giriyor. Genel Kurul'un çalışabilmesi için 200 milletvekilinin toplantıda hazır bulunması gerekiyor. Meclis'te CHP'nin 134, İyi Parti'nin 37 sandalyesi bulunuyor. İki partinin milletvekillerinin tamamı Genel Kurul'da hazır bulunsa bile 171 milletvekiline ulaşabiliyorlar. Bağımsız 6, TİP'in 4, DP'nin 2, Memleket Partisinin 2 ve Meclis'te temsil edilen diğer partilerin birer milletvekili bulunuyor. Bu partilere mensup milletvekilleri gelse bile 200 sayısı bulunmuyor.