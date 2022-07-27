Putin'den Erdoğan'a BAYKAR'la birlikte çalışma teklifi

Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir yer tutan İHA ve SİHA'lara tüm dünyanın ilgi odağı haline gelirken; son olarak Rusya'nın Türkiye'ye bu konuda ortak çalışma yapılması teklifinde bulunduğu açıklandı. AK Parti'nin önceki akşam yapılan MYK toplantısında partinin 14 Ağustos'taki kuruluş yıl dönümüne yönelik hazırlanan ve 20 yıllık icraatlara vurgu yapan bir video gösterimi yapıldı. Kuruluş yıl dönümü törenlerinde kullanılacak bu kısa filmde Türkiye'nin savunma sanayi projelerine geniş verildi. Bunun üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaşıldığını belirterek, özellikle İHA ve SİHA'lara dünyadan talep yağdığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Astana Zirvesi dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Erdoğan, ikili görüşmelerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok farklı teklifleriyle karşılaştıklarını ifade etmişti. Teklifin perde arkası ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, Putin'le yaptığı görüşmede BAYKAR tarafından üretilen İHA ve SİHA'ların gündeme geldiğini belirterek "Sayın Putin, bize BAYKAR'la birlikte çalışma önerisinde bulundu. Ayrıca Birleşik Arap Emirliklerinden oraya BAYKAR'ın bir fabrika kurması teklifi geldi. Bütün bunlar Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktayı gösteriyor" diye konuştu.

"İYİ ANLATMAMIZ LAZIM"

Erdoğan, MYK toplantısında İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşmasıyla ilgili süreç hakkında da konuştu. Erdoğan, bu konuda Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini belirterek "Bu konuda Türkiye'nin çabaları sonuç verdi. Bütün dünya Türkiye'yi takdir etti. Bir çok ülke lideri ile telefon açarak veya açıklama yaparak Türkiye'ye teşekkür etti. Bu konu çok önemli. Bunun öneminin yurt içinde çok iyi anlaşılmadığını görüyorum. Türkiye'nin ne kadar önemli bir rol üstlendiğini iyi anlatmamız lazım" dedi.