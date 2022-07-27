Tahıl Koridoru'nun hacmi 45 milyar dolar

Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması, 400 milyon kişinin hayatını doğrudan ilgilendiriyor. Anlaşma hacminin 45 milyar dolar olduğuna dikkat çeken uzmanlar, tahıl koridorunun açılması ile 13 ila 15 milyon insanın açlığa dayalı ölümünün de önüne geçileceğini belirtiyor. Krizin dünyayı derinden etkileyecek bir diğer yanı ise yeni savaşlara ve toplu göçlere sebebiyet verme potansiyeli.

Gazetemize konuşan Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği (TUİD) Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akbaba, tahıl koridor anlaşması hacminin 45 milyar dolar olduğunu ve Afrika, Ortadoğu gibi ülkeler açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Koridorun açılmasını birçok ülke ve kuruluşun beklediğini kaydeden Akbaba "Ukrayna'da geçen yıldan kalan 25 milyon ton tahıl rezervi var. Bu yılki hasatla birlikte bu oran 80 milyon tona ulaştı. Şu an bütün dünyanın gözü bu rezervin pazara çıkmasında. Savaş şartları ve bozulan lojistik ağın yeniden tamiri adına Türkiye çok büyük bir sorumluluk aldı ve tarihi bir misyon ifa etti. Türkiye'nin önderliğinde imzalanan anlaşma ile tüm dünya nefes aldı. Ancak hemen ardından Odessa'yı hedef alan füzeler yeniden endişe sebebi oldu. Şimdi herkes krizin aşılması ve tüm tahıl ürünlerinin ambarlardan limanlara taşınmasını bekliyor" dedi.

25 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ

Tahıl sevkiyatının, bütün koordinasyonun merkez üssü olan Türkiye'ye 5 ila 8 milyar dolarlık kazanç sağlaması tahmin ediliyor. Akbaba, BM gözetiminde yapılan anlaşma süresi olan 120 günde 60 milyon tahılın taşınabileceğini ve bu süreçte başat rolün Türkiye'ye ait olduğu bilgisini verdi. Akbaba ayrıca Ukrayna'nın enerji, lojistik, inşaat ve alt yapı gibi zorunlu müdahale alanlarının Türkiye'ye en az milyar 25 dolarlık imkan sunduğunu belirterek "Savaş öncesi zaten bu oran 7,5 milyar dolarlar seviyesine yükselmişti. Şimdi bu şartlar çok daha üst düzey rakamları mümkün kılıyor" diye konuştu.

ANKARA'NIN ÖNCÜ ROLÜ SÜRÜYOR

Ayhan Akbaba, bütün dünyayı ilgilendiren ve Rusya-Ukrayna ve Türkiye üçlüsünün elde ettiği mutabakatın ticari alanı da önemli ölçüde etkilediğini ifade etti. UİD Yönetim Kurulu Üyesi Akbaba, şunları kaydetti: İstanbul, kritik anlaşma ile birlikte 20 ülkeden 700 katılımcının dahil olduğu bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Sorunlar ve çözüme dönük bütün konular masaya yatırıldı. Bu toplantı koridor anlaşması sonrası Türkiye'nin öncü rolünün devam ettiğini gösteren bir etkinlikti. Bölgede bombalama ile başlayan kriz konusunda da en çözüm konusunda beklentilerin odağında yine Türkiye var.

PAHALILIKTAN KITLIĞA GEÇİŞ

Stratejist Tuğrul Çamaş da küresel iklim değişikliği ve pandemi ile gelen zamların Ukrayna-Rus savaşı ile kıtlık düzeyine evrildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: Rusya-Ukrayna savaşı sonuçları itibarı ile sıradan bir çatışma değil. Daha önce bozulan lojistik ağ bu savaşla ürüne ulaşamama şartlarını doğurdu. Yani artık milyonlarca insan parası olsa da ekmek bulmayacak duruma geldi. Tarihin en ciddi ve büyük krizlerinden biri ile karşı karşıyayız. Afrika'da 15 milyon insan hem açlık hem de susuzluk tehdidi ile karşı karşıya. Koridorun aksaması, onlarca ülkede krizi tetikler ve yüz binlerce kişi açlıktan ölebilir, yeni ve büyük çaplı göç dalgaları gerçeği ile yüzleşiriz. Bununla birlikte yeni savaşların da fitili ateşlenir. Türk siyaset biçimi diplomasisinin bu süreçteki rolüne vurgu yapan Tuğrul Çamaş "Olayın lojistik ve güvenlik boyutunda da Türkiye'ye büyük iş düşüyor. O mayınların arasında milyonlara umut, aş olacak o gemileri yüzdürmekte ayrı bir başarı hikayesi" değerlendirmesinde bulundu.

YILMAZ BİLGEN