Otoya kaçak organ nakli

Son dönemde artan otomobil yedek parça fiyatları, fırsatçıları harekete geçirdi. Gürcistan'dan lüks otomobil getirip Türkiye'deki kazalı araçlarla parça değişimi yapanların sayısı hızla artmaya başladı. Özellikle motor, hayalet gösterge, hava yastığı, deri koltuk, direksiyon, multimedya ekran, jant-lastik ve LED far gibi yüksek fiyatı bulunan parçalar değişim değişime en fazla konu olan ürünler olarak öne çıkıyor. Ağırlıklı İstanbul'da gerçekleşen parça değişim işlemleri zamanla Türkiye'nin birçok bölgesine de yayılmış durumda. Maslak Oto sanayi sitesinde konuştuğumuz bir usta, kaskosu olmayan veya poliçesini bozmak istemeyen, veya tramer kaydı görünmesin isteyen kişilerin bu yola başvurduğunu söyledi. Hem aracı yaptıran hem de Gürcistan'dan getiren için kazançlı bir durum olduğunu ifade eden kişi "Burada yedek parça çok pahalı, kazalı aracını yaptırmak isteyenler için uygun bir yöntem. Arabasının içini değiştirmek isteyenler de oluyor. Örneğin hayalet ekran koymak isteyenler oluyor ya da multimedya ekranı, jant lastik. Uygun fiyatlara hallediyorlar. Gürcistan'dan aracı getiren kişi de ticaret yapmış oluyor" dedi.

PAHALI PARÇALAR TERCİH EDİLİYOR

Sistem ile ilgili bilgi veren usta şunları söyledi: Örneğin 2015 model bir BMW 520 kaza yaptı ve tamir için sanayiye geldi. En uygun yedek parçayı Gürcistan'da bulunabiliyor. Aynı model bir aracı Türkiye'ye getirip parça parça satıyorlar. Araç BMW 520'nin en full modeli. Kazalı aracın ihtiyaç olan parçaları değiştiriliyor. Ardından Gürcü plaka araçtaki lüks parçalar Türk plakalı araçtaki ile değiştiriliyor. Ağırlıklı olarak motor, hayalet gösterge, hava yastığı, deri koltuk, direksiyon, multimedya ekran, jant-lastik ve LED far gibi yüksek fiyatı bulunan parçalar değiştiriliyor. Dolu donanımla gelen bir otomobil boş donanımla ülkesine dönüyor. Gürcistan'dan araç getiren kişi parça satışından arabanın parasını fazlasıyla çıkarıyor. Bir hayalet gösterge, 4 jant lastik ve iki hava yastığı 150 bin lira tutuyor. Gürcü hem para kazanıyor hem arabası elinde kalıyor. Türkiye'deki alıcı da memnun. Açıkçası yasal mı değil mi bilmiyoruz. Araç getirmek için belli şartlar var, ama yedek parçada değişim suç mu bilgimiz yok" dedi.

PARÇA DOLANDIRICILARI DA VAR

Parça değişimi dışında Gürcistan'dan direkt yedek parça da ithal edilebildiğini söyleyen usta "Belli vergileri var, orada maliyet yükseliyor. Ancak yine de Türkiye'den ucuz kalıyor. Kargo ile gönderiyorlar. Ancak araba getirtip parçalayarak burada satanlar daha fazla kar elde ediyorlar. Bir de bu işin dolandırıcıları türedi. Sosyal medyadan 'Gürcistan'dan ucuz yedek parça' diye internete ilan veriyorlar. Parayı gönderdikten sonra ürün gelmiyor. Telefonla da ulaşamıyorsunuz. Dikkat etmek lazım" dedi.

İKİNCİ EL OTODA BU YALANLARA KANMAYIN

Ülkemizde dolandırıcılık vakalarına en çok konu olan ikinci el araç pazarıyla ilgili olarak Türkiye Sigorta Eksperleri Derneğinden uyarılar peş peşe geldi. Haksız kazanç elde etmek adına bilinçli olarak yanlış beyanda bulunan satıcıların söylemlerinin zaman içerisinde 'doğru bilinen yanlışlar' haline geldiğinin altını çizen TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem, hasar kaydı konusunda tüketicileri aydınlattı. Satılan araçtan daha yüksek kar elde etmek için en sık başvurulan "kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut" söylemine açıklık getiren TÜSED Başkanı Erdem "Bir kaza yaşandıktan sonra, onarım için araç servise gön

derilir, servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi istek ve arzularına göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Karşı tarafın hasarı TRAMER'e yansıtılmış, sigorta şişi

KAAN ZENGİNLİ