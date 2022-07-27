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İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adaylığı' soruldu: Benim öyle bir niyetim yok!

"(Cumhurbaşkanlığı adaylığı) Benim böyle bir niyetim yok. Türkiye'nin önünde 'ben adayım' demenin çok daha ötesinde sorumluluklar var, şu an en sorumlu koltukta oturuyorum. Benim sorumluluğum İstanbul üzerinden Türkiye'ye mesaj vermek"- "Ekrem İmamoğlu'ndan genel başkanımıza daha yakın bir nefer olamaz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 07:35
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İmamoğlu'na 'Cumhurbaşkanı adaylığı' soruldu: Benim öyle bir niyetim yok!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "Benim böyle bir niyetim yok. Türkiye'nin önünde 'ben adayım' demenin çok daha ötesinde sorumluluklar var, şu an en sorumlu koltukta oturuyorum. Benim sorumluluğum İstanbul üzerinden Türkiye'ye mesaj vermek." dedi.

İmamoğlu, Habertürk'te Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin bir soru üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ben siyasete başladığım günden bugüne siyasi kurguların ne bir parçası oldum ne de böyle bir süreç yönetimi içinde oldum. Hep proje ürettim. Bu süreç beni Beylikdüzü Belediye Başkanı yaptı. İlçe Başkanı iken Kanal İstanbul ile ilgili konuşmam var. Benim işim bu. Siyasetle ilgili kurumsallığa inanan biriyim. Sayın Genel başkanımızla 2010 yılından beri yol arkadaşıyım. Beylikdüzü İlçe Başkanı iken de şimdi de. Bir insan hakkında 1,5 seneyi aşkın zaman dilimi içinde her gün 6-7 köşe yazısı yazılır mı? Her akşam Kılıçdaroğlu-İmamoğlu TV'de... İstanbul seçimleri insanların gündemine böyle bir tarif yapmış. Bunun sebebi ben değilim. En az 7-8 kez 'Benim böyle bir niyetim yok' dedim."

- "Altılı masanın kararına bizim nefer olmamız düşer"

İmamoğlu, sorumlulukları olduğunu dile getirerek, "İstanbul'a layıkıyla hizmet etmek. 'Evet, Millet İttifakı yapar' dedirtmek. İstanbul üzerinden Türkiye'ye mesaj vermek... Şimdi ortada bir altılı masa var ve Türkiye'nin geleceğini tasarlıyor. Genel başkanımız çok özel işler yaptı. Demokrasiyi baltalamak adına İYİ Parti'yi seçime sokmak istemediler, Genel Başkanımız hamle yaptı. Bizi ve diğer arkadaşlarımızı tercihiyle beraber seçimi kazandık." diye konuştu.

Karadeniz gezisinden Genel Başkanının haberi olduğunu anlatan İmamoğlu, "Ekrem İmamoğlu'ndan Genel Başkanımıza daha yakın bir nefer olamaz. Orada bizim irademizi sayın genel başkan temsil ediyor. Altılı masanın kararına bizim nefer olmamız düşer." dedi.

İstanbul'da kriz zamanlarında tatilde olmasına ilişkin soruya İmamoğlu, şu yanıtı verdi:

"Burada ben tatilci bir belediye başkanı mıyım yoksa her anı mercek altında insanların gözünün içine sokularak manipüle edilecek konumda mıyım? Üç yılda dört tatilimi de biliyorsunuz. Toplam 20 gün, üç senede. Bana en yakını benim üç katım tatil yapmış. 7 buçuk ay bir kampanya maratonu üstüne Bodrum'a gittim. Geldiğimde de o malum ki o dönemde 8-10 yerde su baskını oldu."

Esenyurt'ta yaşanan selin, kendisi Fethiye'de iken denk geldiğini anlatan İmamoğlu, "Koca İstanbul'da sadece bir sokakta ve işin devam ettiği bir yerde sel oldu. Sel olduğunda ben çizmeleri giyip oraya gidecek belediye başkanı değilim. Çizmeleri daha önce giydim. Benim o saatte İstanbul'a yetişmem mümkün değil. Gece 03.30'da İstanbul'un başka yerinde baskın yok. Tek noktada sorun var. 3 bin 600 personel çalışıyor. İSKİ Genel Müdürü orada. Ben telefon başındayım. İş çözülmüş. Bakan orada. Bu iş bitmiş, gelip orada çizme giyip şov mu yapmalıyım? İşin şov tarafında olmam." diye konuştu.

- "Ertesi gün özür diledim. Hata yapabilirim"

Eski Sözcüsü Murat Ongun'un Karadeniz gezisi ile ilgili eleştirilere karşılık söylediği öne sürülen "İt ürür kervan yürür" sözlerine ilişkin İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Murat kardeşim babasını kaybetti, başı sağ olsun. O cümleyi duyar duymaz kendisi ile konuştum. Ama Murat'ın cümleleri değil. Ben Murat'a güveniyorum. Doğruları yapmaya gayret eden biri. O da hatalar yaptı ama benim yol arkadaşım. O zaman baktım ki bizim bu sözcü meselesi yanlış anlaşılabiliyor. Sözcülük meselesini kaldırdık. 'Vız gelir tırıs gider' sözlerim de eleştirildi. Ertesi gün özür diledim. Hata yapabilirim. Üç yıllık siyaset yaşamında birkaç söz üzerinden bir psikoloji tarifi yapmayı uygun bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ücretsiz dağıttığınız test kitaplarında fotoğrafınız var mı?" sorusuna ise İmamoğlu, "Hayır" yanıtını verdi.

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