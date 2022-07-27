Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 07:38
Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Sümeyye Eylül G'ye (15) E.G. idaresindeki 80 ABC 313 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sümeyye Eylül G, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki müdahaleye rağmen Sümeyye Eylül G'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız