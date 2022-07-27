3 Kurum toplamda 205 personel almak için ilana çıktı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Temmuz 2022 08:10
Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak
Atatürk Üniversitesi 100 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ağustos 2022
Atatürk Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ağustos 2022
Kültür Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Jandarmanın tabip subay ve sağlık astsubayı SBÜ'ye 75 öğrenci alınacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 75 Öğrenci alacak.
JSGA ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız