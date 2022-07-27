Antalya'da dereye devrilen traktörün sürücüsü öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde dereye devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 08:54
Şaban Karasu'nun (66) kullandığı 07 YRJ 12 plakalı traktör, Burmahancı Mahallesi Uzunan mevkisindeki dereye devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Karasu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Bölgeye gelen yakınları, gözyaşı döktü.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız