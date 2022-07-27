Şehitlerin kanı yerde kalmadı, 25 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li terörist, önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 10:00
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız