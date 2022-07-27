ÖSYM, YKS tercihlerinin başladığını duyurdu, güncel kılavuzu yayımladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

DUYURU

(27 Temmuz 2022)

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercihlerin Alınması

2022-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 05 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

2022-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı

2022-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu için Tıklayınız.

Tablo-3

Tablo-4



ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün paylaşımı:

Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2022-YKS tercih işlemlerinizi 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapabilirsiniz Tercihlerinizin hayırlı olmasını dilerim