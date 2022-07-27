İki Bakanlıktan Musul Başkonsolosluğu'na saldırı açıklaması

Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, bu sabah saatlerinde başkonsolosluğa yönelik bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların biran önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz. Irak makamlarını diplomatik ve konsüler temsilcilikleri koruma sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırının BM Güvenlik Konseyinde Irak'ın çağrısıyla düzenlenen toplantı sırasında gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin haksız şekilde itham edilerek hedef gösterildiği bir dönemde, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür."

Açıklamada "Bu vesileyle Irak makamlarına, terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit oluşturan terör mevcudiyetlerine son vermeleri çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

MSB: Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na bu sabaha karşı saldırı gerçekleşti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türkiye'den saldırıya ardı ardına tepkiler geldi. Irak hükümetine sorumluların bir an önce yakalanması yönündeki beklentiler iletildi.

"Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır"

Milli Savunma Bakanlığı yazılı açıklamada saldırıyı "alçakça" niteleyerek Irak makamlarının sorumlulardan derhal hesap sormasını beklediklerini aktardı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik yapılan alçakça saldırıyla ilgili Irak makamlarının derhal sorumlulardan hesap sormasını bekliyoruz. Irak makamları diplomatik temsilciliklerin güvenliği için her türlü tedbiri almayı da ihmal etmemelidir. Musul Başkonsolosluğumuza yönelik saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Iraklı kardeşlerimiz ile terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."