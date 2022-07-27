Aydın'da ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç öldü
Gencin, ineğin tepmesi sonucu üzerine düştüğü sağım makinesinin elektrik akımına kapıldığı öğrenildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Temmuz 2022 13:10
Aydın'ın Söke ilçesinde ahırda elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Karaatlı Mahallesi muhtarı Mevlüt Yeşil'in oğlu Hidayet Yeşil (16), ailesine ait ahırda, ineğin tepmesi sonucu sağım makinesinin üzerine düştü.
Elektrik akımına kapılan Yeşil, yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yeşil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız