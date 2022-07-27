Okul müdürü kalbine yenildi

Yaz tatili için ailesi ile birlikte Antalya'da olduğu öğrenilen Demireli, dün ani bir kalp krizi geçirerek Kemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan evli ve 1 çocuk babası Ali Rıza Demireli'ninyaşamını kaybetmesi, eğitim camiasını hüzne boğdu.



Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü'nü bir yıl önce devralan Demireli'nin cenazesi, bugün Fatih Cami'nden kaldırıldı.



Kaymakam Ahmet Altıntaş, Bursa Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Mustafakemalpaşa Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Emniyet Müdürü Rıza Dinç ve eğitim camiasının katıldığı namazın ardından Demireli'nin cenazesi Adile Mezarlığı'nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.



İmam Hatip Lisesi'nin ilk mezunlarından olan Ali Rıza Demireli, 20 Şubat 1965 tarihinde Mustafakemalpaşa'da dünyaya geldi. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü'nden 1989'da mezun oldu. Öğretmenlik mesleğine 1990 yılında Aksaray'ın Boyalı İlköğretim Okulu'nda başladı. 4 yıl sonra Mustafakemalpaşa Endüstri Meslek Lisesine öğretmen olarak atandı. O tarihten beri çeşitli okullarında öğretmen ve yönetici olarak görev yapan Demireli, 2015 yılında son görev yeri olan Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde atanarak, müdür yardımcılığı ve 2021 yılında ise aynı okulda müdürlük görevinde bulundu.