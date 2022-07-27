9 kişi otomobilde, bir kişi kaputun üzerinde yolculuk yaptılar

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tofaş marka Kartal model aracın sürücüsü akrabası oldukları tahmin edilen 9 kişiyi araca bindirdi. Kartal model otomobilin bagajı dahil her yeri doldu. Fakat bir kişi araca binemeyip aracın dışında kaldı. Buna da kendince çözüm getiren sürücü dışarıda kalan genci otomobilin ön kaputuna oturtup hareket etti. 10 kişinin canını hiçe sayarak yola çıkan sürücünün tehlikeli yolculuğu trafikteki bir başka sürücü tarafından da cep telefonu ile kaydedildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler binlerce kişiden tepki gördü.

Görüntülerin tepki toplaması üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan otomobil sürücüsü C.Y olduğunu tespit etti. Sürücüye fazla yolcu taşıma, araç dışına yolcu bindirmek, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmekten toplamda 1127 lira trafik cezası kesti.