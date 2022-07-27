Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'ne erken veda

2010-2013 yılları arasınd damga vuran dizinin oyuncularındaki Değişim 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dedirtti!

MasterChef Türkiye 22.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TV8 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen MasterChef yarışmasının yeni bölümü 27 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.

5434'e tabi memurların emekli aylık tutarları hizmet yılı arttıkça orantılı olarak artar ve artan her tam hizmet yılı emekli ikramiyesini artırır.

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı

Turu kaybeden Fenerbahçe ise Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam edecek. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak.

93. dakikada Sydorchuk'un ara pasında ceza sahası önünde topla buluşan Vanat, kaleci Altay'la karşı karşıya kaldı. Vanat'ın vuruşunda, Altay iki hamlede topa sahip oldu.

68. dakikada Fenerbahçe, penaltı kazandı. Ceza sahasında topla buluşan Valencia'ya Popov'un müdahalesinde, maçın hakemi penaltı noktasını işaret etti. 70'inci dakikada penaltıyı kullanan Valencia'nın vuruşunda, kaleci Bushchan sağına yatarak topu kornere çeldi ve gole izin vermedi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net