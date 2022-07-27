Bakan Soylu'dan, ABD Büyükelçiliğinin başsağlığı mesajına tepki

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliğinin İdlib'deki saldırıda şehit olan Türk askerleri ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) YPG/PKK'lı elebaşı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."