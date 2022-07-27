Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Şahin hakkında iddianame

Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan ve CHP'den ihraç edilen Semih Şahin ve tutuklu bulunan Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk E. hakkında iddianame hazırlandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Bilecik Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede, müştekilerin, İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek, Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan şüpheli Selçuk E'nin kendilerinden rüşvet istediğini beyan ettiği, buna ilişkin ses kaydı ve not kağıtları sunmaları üzerine soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi.

Şüpheli Selçuk E'nin, "başkan danışmanı" olarak resmi bir görevlendirilmesi olmadığı beyan edilmişse de fiilen danışmanlık görevini yerine getirdiği ve bu kapsamda kamu görevi icra ettiği vurgulanan iddianamede, bu nedenle şüphelinin statüsünün kamu görevlisi olarak kabulü gerektiği ifade edildi.

Müştekilerin ifadelerine de yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüpheli Semih Şahin ve iştirak iradesi içerisinde birlikte hareket ettiği şüpheli Selçuk E'nin, müştekilerin yüklenicisi ve potansiyel alıcısı oldukları Bilecik merkezde bulunan AVM inşaatı projesinin satış bedelinin belirlenmesi hususunda anlaşmaları karşılığında 200 bin Amerikan doları nakit para ve 130 bin Amerikan doları bedelli senet tutarında rüşvet istemek ve bu rüşvetin verilmesi konusunda varılan anlaşma sonrası 19/01/2022 tarihinde rüşvete konu paranın teslimi sonrası yakalanması suretiyle üzerlerine atılı TCK'nın 252/2. maddesinde düzenlenen rüşvet alma suçunu işledikleri anlaşılmakla, şüphelilerin mahkemenizce yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur."

Semih Şahin ve tutuklu şüpheli Selçuk E'nin, 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamenin, mahkemece değerlendirilmesi için 15 günlük sürecin devam ettiği belirtildi.

- Rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk E'nin, bina ruhsat bedeli ve iş takibi için başvuranlardan rüşvet istediği iddiaları üzerine, 19 Ocak'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 25 Şubat'ta İçişleri Bakanlığınca görevden geçici olarak uzaklaştırılan Şahin ise CHP Yüksek Disiplin Kurulunca 14 Haziran'da partiden ihraç edilmişti.