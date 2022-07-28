Kosova Avrupa Birliği'ne üyelik teklifini hazırlıyor

Gervalla düzenlediği basın toplantısında , "Kosova'nın [resmi aday statüsü] verilecek tüm ön koşulları karşıladığını düşünüyoruz ve bu nedenle yıl sonuna kadar bu başvuruyu da resmi olarak sunacağımız uygun zamanı seçeceğiz" dedi. .

Bakan, Kosova'nın Balkanlar'da AB'nin istikrar ve serbest ticaret çerçevesinin çoğunu halihazırda uyguladığını ve Avrupa Konseyi'ne katılmak için ayrı bir başvurunun süratle işleme alınmasını beklediğini, çünkü bölgenin "tüm önkoşulları karşıladığını" da sözlerine ekledi.

Kosova, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Romanya, Slovakya veya İspanya tarafından tanınmıyor.

Bu beş AB ülkesine ek olarak, Kosova'nın bağımsızlığı Rusya, Çin veya Sırbistan tarafından da tanınmıyor.

AB, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonunun ardından bir genişleme programı başlattı.

Blok geçen ay Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü verdi ve geçen hafta Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerini başlattı.

Kosova, üyelik teklifini sunduğunda Batı Balkanlar'da başvuruda bulunan altı ülkeden sonuncusu olacak.