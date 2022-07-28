Fenerbahçe taraftarı Kadıköy'de Putin tezahüratı yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe, İsmail Yüksek'in 54. dakikada kırmızı kart görmesinden sonra maçı 10 kişi tamamladı. Dinamo Kiev'in gollerini Buyalskyi ve Karavaev atarken, Fenerbahçe'nin tek golünü Attila Szalai kaydetti.

Fenerbahçe'de Enner Valencia 70. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

FENERBAHÇE YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek.

Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak.

KADIKÖY'DE PUTİN TEZAHÜRATLARI YAPILDI

Karşılaşmanın 57. dakikasında Dinamo Kiev, Vitaliy Buyalskyi'nin golü ile öne geçti. Buyalskyi, attığı gol sonrası tribünlere yönelik abartılı sevinçte bulundu. Fenerbahçe tribünleri oyuncuya tepki gösterdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehinde tezahüratta bulundu.

Bir zamanlar Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu "Böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık" dedi. Tecrübeli teknik adam basın toplantısına da çıkmadı.

BÜYÜKELÇİ'DEN TEPKİ GELDİ

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarlarından, ülkemizi bombalayan Rus katil ve saldırgan lehine destek sözlerini duymak çok üzücüdür" dedi.