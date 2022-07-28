Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk öldü
Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 09:57
Merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi'nde arkadaş iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan İ.Ç, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız