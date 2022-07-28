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KOM birimleri kaçakçılara nefes aldırmadı

KOM birimlerince yılın ilk yarısında kaçakçılara yönelik düzenlenen 5 bin 954 operasyonda 9 bin 926 şüpheli gözaltına alındı- Operasyonlarda 675 bin 364 litre ve 239 bin 673 şişe kaçak ve sahte içki, 145 bin 706 sikke, 1872 tabanca, 64 uzun namlulu silah, 1728 av tüfeği ile çok sayıda fişek, tütün ürünleri ve akaryakıt ele geçirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 13:02
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KOM birimleri kaçakçılara nefes aldırmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı birimlerince yılın 6 ayında tarihi eser, alkollü içki, silah ve mühimmat, tütün mamulleri ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 bin 926 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin emniyet verilerinden derlediği bilgilere göre, KOM birimleri yıl başından bugüne kadar devleti milyonlarca liralık vergi zararına uğratan tarihi eser, alkollü içki, silah ve mühimmat, tütün mamulleri ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik 5 bin 954 operasyon düzenledi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 bin 926 şüpheli adalet karşısına çıkartıldı.

Söz konusu zaman diliminde KOM ekiplerinin çalışmaları sonucunda kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı yaptığı belirlenen 848 zanlı, düzenlenen 403 operasyonda yakalandı. Ara yakalamalar ve operasyonlar sonucunda 145 bin 706 sikke, 27 bin 508 tarihi eser niteliğinde obje, kaçak kazıda kullanılan 225 araç ve gereç ele geçirildi.

- Kaçak içki üreten 82 imalathaneye baskın

İnsan sağlığını hiçe sayan alkollü içki kaçakçılarıyla mücadelesini aralıksız sürdüren KOM birimleri 6 ayda 835 başarılı operasyona imza attı. Bu operasyonlar kapsamında merdiven altı olarak tabir edilen yöntemlerle sahte içki üreten 82 imalathaneye baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan 1248 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartıldı. Operasyonlarda 675 bin 364 litre ve 239 bin 673 şişe kaçak ve sahte içki yakalandı.

Tütün mamulleri kaçakçılığı yaptığı belirlenen 5 bin 928 şüpheliyi düzenlediği 4 bin 84 operasyonda gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda 3 milyon 775 bin 501 paket sigara, 889 milyon 585 bin 37 adet makaron, 287 milyon 919 bin 446 içi doldurulmuş makaron, 191 ton 793 kilogram tütün, 252 bin 397 puro ele geçirdi.

- 1872 tabanca, 64 uzun namlulu silah, 1728 av tüfeği

Organize suç örgütleri ile bu örgütlere silah ve mühimmat temin eden alt grupları da sürekli mercek altında tutan KOM ekiplerince silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik 335 operasyonda 1340 zanlı yakalandı. Operasyonlarda 1872 tabanca, 64 uzun namlulu silah, 1728 av tüfeği ile 226 bin 65 fişek ele geçirildi.

KOM birimlerince akaryakıt kaçakçılarına yönelik düzenlenen 297 operasyonda ise 562 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 115 ton 925 litre kaçak akaryakıt ile 2 milyon 394 bin 324 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

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