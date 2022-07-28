Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi tarafından 7 Temmuz 2022 tarihinde ilan edilen Sosyal Bilimler MYO İşletme Yönetimi Programı 1 inci derece Öğretim Görevlisi kadrosunda, "Lisansını ve tezli yüksek lisansını İşletme Bilgi Yönetimi alanında yapmış olmak. Yüksek lisanstan sonra yükseköğretim kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak." şartı aranmıştır.



İlan her ne kadar programla uyumlu ve kişiye özel bir çalışma şartı içermese de; "İşletme Bilgi Yönetimi" alanına dair yaptığımız kısa bir araştırmada bu tezli yüksek lisans programının sadece Mersin Üniversitesinde olduğunu görüyoruz.

Özetle, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO'nun bu öğretim görevlisi alımı görünür de mevzuata uygun olabilir, ancak rekabeti engellediği için akademik etik ilkelere aykırılık teşkil etmektedir.