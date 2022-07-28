ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 28 Temmuz 2022 14:36
ÖSYM Başkanlığı, resmi sosyal medya hesabından YKS tercihi yapacak olan adayları tercih kılavuzunu dikkatli inceleme hususunda uyardı.
ÖSYM'nin paylaşımında: 2022 YKS tercihler 27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
2022 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjan kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden erişebilecektir. Kılavuzu, dikkatli inceleyiniz! paylaşımında bulundu.
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2022-YKS Tercih Süreci pic.twitter.com/wmmgn396znÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 28, 2022