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Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT için beklenen tarihin sorulmasına "EYT tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacaktır" dedi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 14:59
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"Bursa Üretim Sürecine Katılım Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde Bursa'da konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, bu proje ile 50 bin istihdam sağlanmayı hedeflediklerini ifade etti. Bilgin, EYT ve diğer konularda çalışmalar tamamlandığında önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti.

Bir otelde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptı. Aktaş, "Bursa, sanayi ve teknoloji uyumunu başaran sayılı şehirlerden birisidir. Türkiye her alanda güçleniyor, Bursa'da öncü şehirlerdendir. Bursa yüzlerce büyük yatırımcıya ev sahipliği yapıyor. 26 milyar dolar dış ticaret hacmi var. İşsizlik oranı şehirde yüzde 9,2'dir. İşe katılım 52,4'tür. Bursa'nın nüfusu 3 milyon 150 bindir. Her yıl 50-60 bin artıyor. Bursa'da açıkçası üretimle ilgili potansiyelin olduğu gerçektir. Bursa'da yetişmiş ara eleman ihtiyacı var. Tüm bunları göz önüne aldığımızda tüm bu ihtiyaçlardan hareketle Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iş arayanlarla iş buluşturanları buluşturan BİKO'yu hayata geçirdik. Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) sosyal sorumluluk projesidir. Ayrıca, Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP) aracılığı meslek lisesinde 20 ayrı bölümü tercih eden 5 bin öğrenciye aylık burs veriyoruz" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Program Koordinatörü Torsten Harschenz ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bursa'da pek çok üretim alanı var. Tekstil, otomotiv, gıda başta olmak üzere üretim çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 85 binin üzerinde işletmenin yer aldığını duydum. Yaklaşık 750 bin kişi çalışıyor ve etkileyici buldum. İldeki yüksek nüfusa rağmen halen nitelikli iş gücünü bulmak konusunda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İŞ-KUR bizim ortağımız. 300 katılımcının belirli firmalara yerleştirilmesi ile başlayacağız. Burada firma temsilcileri var. Sizler ile bizim çalışmamız önemli. İlk olarak amaçlarımızdan bir tanesi belirli alanlarda uzman olacak mühendis profesyonel teknisyenler gibi deneyimli kişilerle ihtiyaç duyulan istihdam ile eşleştirmeyi hedefliyoruz."

"Bursa üretirse, kazanırsa Türkiye gelişir ve kazanır" diyerek sözlerine giriş yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Özellikle son yıllarda kendisine yeten Türkiye, dostlarına güven vermeye devam ediyor. Üretim, devletlerin sürdürülebilir ekonomileri için önemlidir. Ülkenin en önemli sermayelerinden bir tanesi genç nüfustur. Bursa'da 2020 yılında 736 bin çalışan varken, 2022'de bu sayı 840 bine 631 ulaştı" şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, projeden söz ederek, "Bu proje ile sanayide 50 bin istihdam sağlamak istiyoruz. Bu programın başarılı olması sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş iş gücü sağlamaktır. Bu Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar noktasında anlamlıdır. Türkiye gelişmekte olan bir ülkendir. Diğer gelişmekten olanlardan ayrışıyor. Yüzde 11,7 büyüyerek ayrıştık. Bunlardan biri de salgın döneminde açıkça gördük. Dünya'nın en hızlı büyüyen bir ülke olarak ayrıştık. Büyüme hızı oldukça iyi, 7,3 büyüdük. Sanayide büyüme devam ediyor. 9,1 sanayi sektörü büyüdü. Sanayideki imalat bütün sanayiyi sürükledi. Türkiye üretim gücü ile sorunları aşabilir. Elbette genç nüfus var. Genç nüfusun avantajları gibi sorunları da var. Ekonomi gençleri istihdam edecek potansiyeli sahip değilse işsizlik ortaya çıkar. Ekonominin yeni işler üretmesi gerekiyor. Türkiye ekonomisinin performansı ortadadır. Fakat hepimizin içinde yaşadığı gerçek, pandemi sonrası yükselen sorunlardır. Dünya ekonomik kriz içindedir. Bu krizin öncelikle hepimizin bildiği enerji merkezlidir. Bilhassa Ukrayna savaşından sonra enerji ve tahıl sorunlarını öne çıktığı bir aşamadan geçiyoruz. Rusya-Ukrayna ve batı ülkeler arasında yaşanan sorunlar karşısında Türkiye'nin yapıcı rol oynadığını hepimiz görüyoruz. Tahıl krizinin çözülmesinde Türkiye'nin üstlendiği rolü herkes gördü. Ukrayna'daki tahılın dünyanın ihtiyacı olan yerlere transfer edilmesidir. Türkiye burada tarihi rol oynadı. Bütün insanlık için bu rolü üstlendi. Bu aynı zamanda bölgede Türkiye'nin barış kuran, savaşı sonlandıran bir rolü olduğunu da dünyaya göstermiş oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olmak üzere Türkiye'nin rolüne teşekkür etmesi, bu süreçte iş birliği geliştirilmesi bölgeden barışın için başlangıç adımı olur" diye konuştu.

"Enflasyon yüzde 80'lere ulaşmıştır"

"Bir başka sorun enflasyon sorunudur. Enflasyon son yıllarda şahit olmadığımız bir orana yüzde 80'lere ulaşmıştır. Bu ciddi bir sorundur" diyen Bilgin, "Dünya'nın başka ülkelerinde enflasyon yüzde 10 yüzde 20 diyorlar. Her birisi artan oranlarda krize dönüşen ve bugünlerde resesyona girme endişesine tartıştıran ve bildiğiniz gibi durgunluk ortamına dönüşmesi tehdidi karşı karşıyayız. Türkiye'de bu durumdan etkileniyor. Türkiye daha fazla etkileniyor. Bu sorunun en önemli kaynağı Türkiye'nin döviz açığıdır. Döviz talebi döviz fiyatını arttırdı. Talep arttığı zaman üretemiyorsanız bunun fiyatı artar. Bu önemli sorun olarak karşımızda duruyor. Türkiye'ye ilave yük enerji kaynaklarının tahminlerin üzerine çıkmasıdır. Brent petrol 40 dolardan 120 dolara ulaştığı aşamada enerji maliyetleri korkunç patlama gösterdi. Yılsonu itibari ile ekonomiye 50 milyar dolar üzerine ek getirmesidir. Bunun maliyeti bütün ekonominin alanlarında, ulaştırma ve enerji açısından baktığımızda pazarlarda, marketlerde bu hissedilir oldu. Bunlar çözümsüz şeyler değildir. Bunlar krizlerin sorunların çözülmesine bağlıdır. Esas önemli tarafı da ekonomini istikrar içinde olması ve büyümesini sürdürmesidir. Türkiye ihracata dayalı büyüme modeline geçerek büyümenin de sanayi üretimine ve imalat sanayi dinamizm devam ettirilmesi Türkiye'nin önündeki tek çözüm yoludur. Türkiye demokratik istikrarını sürdürdükçe sorun çözme kabiliyeti artacaktır. Ekonomideki hedeflere ulaşılacaktır" diye konuştu.

Sanayi ve üretim ve arasındaki en önemli unsur olan beşeri boyutunun desteklenmesi, emeğin sosyal bakımdan korunmasını sağlayacaklarını dile getiren Bilgin, "Bizler sosyal politikalarla bunu gerçekleştiriyoruz. Bütün kamu çalışanlarını koruyan 3600 ek göstergeyi düzenleyecek çalışmalar yaptık. Emekçinin enflasyon konusunda konumunu güçlendirdik. Asgari ücretteki aşınmayı, enflasyon karşısında yüzde 30 destek verdik. Bunlar devam edecek. Türkiye emekçileri bunu biliyor. Türkiye sosyal sorumluluk projelerini uygulayacaktır. Ekonomideki olumsuzluklara karşı çalışanlar korunacaktır. Kimse endişe etmesin" dedi.

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