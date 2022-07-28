Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler

Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, ikinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu.

Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ



Tıp Fakültesi 961 TL,

Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL,

Veteriner Fakültesi: 629 TL,

Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL,

Hukuk Fakültesi: 509 TL,

İktisat ve İşletme Fakültesi 509 TL,

İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL,

Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL,

İlahiyat, İletişim Fakültesi: 463 TL,

Açıköğretim: 105 TL,

Devlet Konservatuvarı: 958 TL,

Turizm Fakültesi: 463 TL

Üniversite eğitimlerini örgün ve gündüz alan öğrenciler, 2012'den bu yana harç ücretlerinden muaf tutuluyor.