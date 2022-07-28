Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 21:20
Sarıana Mahallesi'nde otogar yakınında bulunan ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına karadan 34 arazöz, 5 dozer, su tankeri, yangın söndürme işçileri, itfaiye ekipleri; havadan da 10 helikopter, 5 uçakla müdahale edildi.
Sahil güvenlik ekipleri de Marmaris Körfezi'nde hava araçlarının rahat su alabilmesi için güvenliği sağladı.
Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız