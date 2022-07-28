Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde korona virüse yakalanan Halk Bankası Şube Müdürü Yavuz Selim Bozdağ tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 21:50
Edinilen bilgiye göre, Koçarlı ilçesinde faaliyet gösteren Halk Bankası Şubesi'nde müdür olarak görev yapan 42 yaşındaki Yavuz Selim Bozdağ bir süre önce rahatsızlandı. Korona virüs testi pozitif çıkan ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alınan Bozdağ'ın durumu ağırlaştı. İzmir'deki bir hastaneye sevk edilen Bozdağ, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Bozdağ'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız