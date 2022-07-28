Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Şimşek'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Şimşek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.