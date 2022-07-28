Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan askerin şehit olduğunu açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Temmuz 2022 23:15
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün bölgede bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Şimşek'in yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Şimşek'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız