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29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları

Eklenme : 29 Temmuz 2022 00:01
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29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cezayirli Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek.

(Cezayir)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Doğu Katı Atık Entegre Tesisi Açılışı", "Çekirge Teras Projesi Tanıtımı ve İlk Fidan Dikimi" ve "Hanlar Bölgesi Çarşı Başı Meydanı İlk Taş Yerleşimi, Mevlana 7. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Ak Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Bursa/11.00-17.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Murat Bardakçı Kütüphanesi ile Çatalca Arif Nihat Asya Köy Yaşam Merkezi'nin açılışlarına katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

4- Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başkanlığındaki CHP heyeti, Kapıkule Sınır Kapısı'nda "Sıla Yolu" projesine ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Edirne/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 70. Hasat Bayramı Etkinliği'ne katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek programda, 5G ile ilgili gelinen süreci kamuoyuyla paylaşacak.

(İstanbul/11.00)

3- TÜİK, haziran ayı dış ticaret ve ikinci çeyrek turizm istatistikleri ile haziran ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

KAPAT [X]

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(18.15/İstanbul )

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Silopi ilçesi Birlik Köyü Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, Hz. Ömer Kur'un Kursunun açılışını gerçekleştirecek.

(Şırnak/12.20/13.00)

SPOR

1- 2022 Turkcell Süper Kupa mücadelesinde cumartesi günü karşı karşıya gelecek Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörleri Abdullah Avcı ve Rıza Çalımbay ile iki takımın kaptanları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek ortak basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/19.00)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'de düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda çeyrek finalde Katar ile karşı karşıya gelecek.

(Seul/06.00)

3- 55. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Kutay Menajerlik Kupası'nda MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

4- Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor.

(Innsbruck)

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