İzmir'deki motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Bayındır'da meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 07:59
Tire istikametine doğru seyreden Kadir Bilgitekin (28) yönetimindeki 35 BGM 330 plakalı motosiklet, Çatal mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Sağlık ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Nurcan Metiner'in (56) hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü Kadir Bilgitekin ise ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız