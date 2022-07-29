İşte Türkiye'de en çok söylenen yalanlar

Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Mevlüt Tezel'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SÖYLENEN YALANLAR

Bir araştırma şirketinin 1100 katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmada 'En sık başvurduğunuz beyaz yalan hangisi?' sorusu yöneltilmiş.

Türkiye'de en çok söylenen beyaz yalanlar sırasıyla şöyle:

Ben asla yalan söylemem.

Telefonum sessizdeydi.

Kullanım şartlarını okudum, kabul ediyorum.

Söyle kızmayacağım.

Telefonu değiştirdim, numaran kayıtlı değil.

İyi derecede İngilizce biliyorum.

Üzerimde nakit yok.

Bence dünya genelinde de benzer sonuç çıkar. Telefon sessizdeydi, telefonu değiştirdim evrensel beyaz yalanlar zaten. "Üzerimde nakit yok" ise yalan değil gerçek! Kaçınız nakit para taşıyor?

Yalan söylemenin kendine özgü yararları da var. Yalan söylemek, insanların kendileri hakkında daha iyi hissetmelerini ve başkalarının gözünde daha iyi gözükmelerini sağlıyor.

Tabii yalanın büyüğü ve fazlası da önemli sorun!