Muhammet'i çöp eve kapatan teyzenin kocası konuştu:13 yıldır aradığım kızımı buldum

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A., Antalya'da oturan annesi Yasemin A.'ya teslim edildi.

Kamuran Pınar A. ifadesinin ardından tutuklanırken, Cem Muhammet ise savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınarak, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Muhammet A.'yı kaçırıp çöp eve kapatan Kamuran Pınar Acar'ın eski eşi Sabah gazetesine konuştu.

Eski eş, ayrıldığında kızının küçük yaşta olduğu için velayetin anneye verildiğini söyledi.

İsminin yazılmasını istemeyen baba, "13 yıldır çocuğumu arıyorum. Bu olay sayesinde kızımı alma şansım da ortaya çıktı" dedi.

"KIZIMI EN SON 3.5 YAŞINDA GÖRDÜM"

Boşandıklarında kızının 3 yaşında olduğunu da belirten baba, "Kamuran kızımı da alarak 13 yıl önce kayboldu. Kızımı en son 3.5 yaşında gördüm. Babayı tanımaya başladığında Kamuran kayboldu. Defalarca izini bulduk. Çocuk icraları yaptık. Bursa'ya gelmişler Burayı aylarca aramadan sonra bulduk. Daha önceki evde aynı haldeydi. Temizlik konusunda hassas değildi. Benim için sürekli mahkemeden uzaklaştırma kararları aldırdı. Her şeye rağmen kızım için yıllardır bir gün nafakasını aksatmadım. 12 yıldır yatırdığımız paraları bile inkar etti. Yatırmadı diye dava açtı. 2 yıl önce toplu bir para yatırmıştım. Demekki bu para ile son adreslerine taşınmışlar" dedi.

"DÜNYANIN EN MUTLU ÇOCUĞU OLABİLİRDİ"

Bugüne kadar hep kızına kavuşmak için mücadele ettiğini belirten Baba, "İstanbul'da yaşıyorum. Maddi anlamda sıkıntım yok. Kızımı özel okullarda okuturduk. Fakir bir aile değiliz. Halimiz vaktimiz yerinde ailemiz çok geniş. Çocuk bize gelse dünyanın en mutlu evladı olurdu. Fakat bunu engellediler. Onu sadece okul fotoğrafından görebildim. Derslerini sistemden takip ettiğimde başarılı bir öğrenci olduğunu gördüm ve gurur duydum" sözlerini kullandı.

"VELAYETİNİ İSTEDİK"

Baba kızının velayetini almak için avukatı ile birlikte aile ve çocuk mahkemesine başvurduklarını söyledi ve şunları ekledi:

"Velayeti almak için mücadele ediyorum. Şuan sosyal hizmetlerde. Benim kızımın en son 3.5 yaşındaki fotoğrafı cep telefonumda. O benim duvar kağıdım oldu. 13 yıldır günün her saniyesi her dakikası bu fotoğrafa bakıyorum. Avukatlarım uğraşıyorlar. İnşallah başarılı olacağız. Çok heyecanlıyım"

"ANNESİNİN TELEFONUNU POLİSLERE BEN VERDİM"

Baba, Muhammet'in annesi Yasemin Acar'ın cep telefonunu polislere kendisini verdiğini söyledi. Çöp evde Muhammet'in bulunmasının ardından E-Devlet'ten polislerin kendisine ulaştığını da belirten baba, "Polisler bana Muhammet'in annesini tanıyıp tanımadığımı sordu. Bende cep telefonunu verdim. Yasemin'i öyle buldular zaten. Yasemin yıllar önce bana ulaşıp çocuğuna ulaşmak istediğini, yanına almak istediğini söylemişti. Ben de ulaştığım adresi ona vermiştim. Kamuran, annesi, kızım ve Cem aynı adreste yaşıyorlardı o dönem" dedi.