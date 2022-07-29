Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 17,94 TL

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 17,94 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yüzde 0,2 değer kazanan dolar/TL günü 17.9159'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 17,9440'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 primle 18,3730'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 21,9250'den satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artırımları ile sıkılaşmaya devam edeceği beklentilerinin yükselmesi ve tahminlerin altında kalan ABD'nin büyüme verisi sonrası düşüş eğilimini sürdürerek 105,7'ye geriledi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4 artışla 1,0240'tan alıcı buluyor.

Dün açıklanan verilere göre ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen , ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını, işletmelerin büyüdüğünü bildirdi.

Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek teknik açıdan dolar endeksi için 105,5'in destek, 108'in direnç konumuna geldiğini söyledi.