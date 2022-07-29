İstanbul'da anestezi teknikeri genç kız evinde ölü bulundu

Başakşehir'de anestezi teknikeri olarak çalışan Berre Cebecioğlu, aynı ilçedeki evinde tek yaşıyordu.

Nişanlı olan genç kadının 21 Temmuz günü nöbeti vardı. Hastanede işinin bitmesinin ardından sabah Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine gitti.

EVE GİREN YAKINI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Cebecioğlu'nun ailesi Sakarya'da yaşıyordu. Kızlarına ulaşamayınca aile panik yaparak bir yakınlarını aradı. Yardım isteyerek, kızlarının evine bakmasını istedi.

Ailenin yakını olan kişi eve giderek kapı süsüne saklanmış yedek anahtarı aldı. İçeriye girdiğinde Berre Cebecioğlu'nun yatak odasında hareketsiz yattığını gördü. Hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Gelen ekipler Cebecioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polise bilgi verilmesiyle, ekipler olay yerine sevk edildi.

İLAÇ ŞİŞESİ, SERUM, ŞIRINGA

İlçe polisi ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) ekipleri evde ve ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset üzerinde herhangi bir kesici ya da delici yara izi olmadığı belirlendi.

Genç kadının cesedinin yanında şırıngalar, serum ve ilaç şişeleri bulundu. Cebecioğlu'nun cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ADLİ TIP NETLEŞTİRECEK

Şüpheli ölüm olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Berre Cebecioğlu'nun kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu uzmanlarınca netleştirileceği belirtildi.

Soruşturmanın Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda yürütüleceği öğrenildi.

NİŞANLISIYLA SORUN YAŞIYORDU

Polis ekipleri, genç kadının yakınlarından da bilgi aldı. Berre Cebecioğlu'nun nişanlısının askeri görevini yaptığı aralarında ise sorunlar bulunduğu öğrenildi.