Konya'da tartıştığı babasını silahla öldüren 16 yaşındaki zanlı tutuklandı

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.