Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 833 milyon 644 bin 98 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını bildirdi
Kaynak : DHA
Eklenme : 29 Temmuz 2022 11:49
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "833 milyon 644 bin 98 TL'lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız