Diyarbakır'ı 'astronot' tanıtacak

- Fotoğraf sanatçısı Cengiz Kudat, Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmak amacıyla açacağı sergi için 21 farklı mekanda astronot kıyafeti giyen modelle fotoğraf çekimleri gerçekleştiriyor.

Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm bakanlıklarının himayesinde, Diyarbakır Valiliği ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) destek ve katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda kentte son 2 yıldır düzenlenen Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği, uzay bilimine olan merakın yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sunmaya devam ediyor.

Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliğinden esinlenen fotoğraf sanatçısı Cengiz Kudat da kadim kentin tarihi ve doğal mekanlarında astronot kıyafeti giyen modelin yer aldığı fotoğraflar çekerek hazırlayacağı sergiyi sanatseverlerle buluşturmak istiyor.

Kudat, sergi projesi için UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçelerinde, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında gösterdiği Malabadi Köprüsü ile Ongözlü Köprü, Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksinin yanı sıra Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato (Lav Yolu) ve Lice ilçesindeki Birkleyn Mağaraları gibi 21 farklı mekanda çekimler yapacak.

İlk olarak Çınar ilçesi yakınlarındaki Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan ve yer altı tapınağı Mithras'ın da bulunduğu 3 bin yıllık Zerzevan Kalesinde çekimlere başlayan Kudat, daha sonra 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ'dan çıkan lavların oluşturduğu ve Lav Yolu olarak adlandırılan 120 kilometrelik bazalt platoda çekimlerine devam etti.

- "Bir astronotun Diyarbakır gezisi"

Kudat, AA muhabirine, 21 fotoğraftan oluşacak olan sergi için 21 farklı mekanın yer alacağı çekim maratonuna başladığını söyledi.

Son yıllarda Türkiye'de uzayla ilgili çok güzel projeler yapıldığını kaydeden Kudat, "Bunlardan biri de Zerzavan Gökyüzü Gözlem Etkinliği. Benim için en önemlisi de o, çünkü bana ilham kaynağı oldu. Hayalini kurduğum bir proje bu. Bir astronotun Diyarbakır gezisi" diye konuştu.

Astronot kıyafetli modelle 21 farklı mekanı fotoğraflayacağını anlatan Kudat, kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı 21 mekanda 21 farklı konsept yapacağını bildirdi.

Kudat, şöyle dedi:

"Çekimleri bir sergiyle taçlandıracağım. Uzun yıllardır Diyarbakır'da fotoğraf sanatçılığı yapıyorum. Yaptığımız projelerle, fotoğraf sergileriyle, kısa film ve belgesellerle kente katkı sunuyorum. Bu çalışma bittiğinde ilk sergi Diyarbakır'da olacak. Daha sonra farklı illerde sergi açmayı istiyorum."