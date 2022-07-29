Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı
Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Yayımlanan duyuruya göre; "Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 657-4/B ve 663-45A sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin değişik 7. maddesi hükümleri çerçevesinde 28 Temmuz 2022 - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi üzerinden yapılacaktır." denildi.
657/4B Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi için Tıklayınız
657/4B Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi için Tıklayınız
663 (45/A)_4/B Sözleşmeli Personel Münhal Pozisyon Listesi İçin Tıklayınız
Duyurunun tamamı için Tıklayınız