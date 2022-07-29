Fahrettin Altun, İspanyol gazetesine tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi

En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 17,94 TL
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 17,94 TL
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
MB'nin rezervlerindeki 1 haftalık düşüş dikkat çekti
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
Üniversite harçları ne kadar? İşte bölüm bölüm ücretler
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
ABD resesyona girdi: İkinci çeyrekte de ekonomi küçüldü
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
Uzmanından uyarı: Ağustos ayı da sıcak geçecek
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
'Aralıkta emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız'
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcılara uyarı: Sosyal medyaya boyun eğmeyin
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması! Ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
ÖSYM'den YKS tercih uyarısı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri erişime açıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fahrettin Altun, İspanyol gazetesine tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere ilgili liderlerle şahsen kurduğu temaslar neticesinde, buğday fiyatlarında ciddi düşüş sağlayan bir anlaşmaya imza atıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 12:27
Yazdır
Fahrettin Altun, İspanyol gazetesine tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Mundo'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Son gelişmeler ışığında, Rusya'nın saldırısı sonrasında tahıl anlaşmasının geleceğinin ne olacağının sorulması üzerine Altun, Odessa Limanı yakınlarında yaşanan saldırının, tahıl anlaşmasının uygulanması açısından sorun oluşturacağını düşünmediğini ifade etti. Saldırı neticesinde gemilerin yüklenmesine engel olacak bir sorun ortaya çıkmadığına işaret eden Altun, kendilerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

İstanbul'da imzalanan anlaşmanın kapsamı ve içeriğinin belli olduğunu, tüm taraflardan bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayacak adımları zamanında ve tam olarak atmalarının beklendiğini belirten Altun, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye olarak hem Ukrayna hem de Rusya tarafıyla yakın temasta olacağız." ifadesini kullandı.

Limanlara veya gemilere yeni saldırı ihtimalinin sigorta masraflarını artırarak ürün fiyatlarını olumsuz etkileyebileceği aktarılarak Türkiye'nin bunu engellemek için ne yapabileceğinin sorulması üzerine Altun, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın başladığı günden itibaren, hatta başlamasından önce hem Moskova hem de Kiev ile konuşabilen bir devlet olarak bölgede barış ve istikrarın tesisine gayret gösterdiğinin altını çizdi.

Altun, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, ilgili liderlerle şahsen kurduğu temaslar neticesinde, buğday fiyatlarında ciddi düşüş sağlayan bir anlaşmaya imza atıldı. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de bölgedeki etkisini barış ve istikrarı sağlamak için seferber edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da imzalanan anlaşma ile küresel bir gıda krizinin önüne geçildiğine dikkati çeken Altun, ancak bu konuda bir uzlaşma sağlanmasının, Ukrayna'daki savaş koşullarının ortadan kalktığı anlamına gelmediğine işaret etti.

Altun, kendileri için Ukrayna'dan gelecek tahıl yüklü gemilerin güvenliğinin sağlanması ve gerekli kontrollerden geçerek dünyaya ulaştırılmasının önemli olduğunu kaydetti.

- "Türkiye'nin başarısı, NATO'nun da hanesine yazılmaktadır"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali başladığından bu yana Türkiye'nin NATO müttefiklerinden farklı bir tutum sergilediğinin hatırlatılması üzerine Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öncelikle Türkiye'nin NATO'ya 70 yıldır ciddi katkılar sağlamış bir ülke olduğunu ve NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğumuzu unutmamak gerekiyor. NATO, parçası olmaktan gurur duyduğumuz ve İspanya gibi dostlarımızla birlikte dünya barışına katkı sunmamıza vesile olan bir yapı ve bizim açımızdan bir uluslararası örgütten çok daha fazlasıdır. Burada önemli olan başka bir husus, Türkiye'nin tahıl anlaşması gibi diplomatik bir başarı elde ettiğinde bu başarıya bir NATO ülkesinin ulaşmış olduğu gerçeğidir. Yani Türkiye'nin başarısı, NATO'nun da hanesine yazılmaktadır. Biz, krizin başından itibaren bölgemizde yanan ateşi söndürmeye odaklandık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'adil bir barış' için çalıştık, çalışıyoruz. Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile konuşabilen hem Ukraynalıların hem de Rusların savaş döneminde güven duyduğu için geldiği bir ülkedir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde artık uluslararası arenada yaşanan gelişmeleri kenardan izleyen veya kendine biçilen rolü oynayan bir ülke olmaktan çıkmıştır. Dolayısıyla NATO müttefiklerimiz başta olmak üzere tüm devletlerin diplomatik çabalarımızı desteklemesini bekliyoruz."

- "Savaşın kazananı olmadığına ve adil bir barış için çalışmanın önemine inanıyoruz"

Ukrayna'daki savaşı durdurmaya çalışanlar ile bu savaşı fırsat bilerek kendi jeopolitik çıkarlarını korumaya çalışanların bulunduğuna işaret eden Altun, Türkiye'nin ilk günden itibaren Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılığını ifade ettiğini bildirdi. Altun, "Aynı zamanda Montrö Sözleşmesi uyarınca savaş gemilerinin boğazlardan geçişini durdurduk. Öte yandan bazı devletlerin Rusya'yı zayıflatmak amacıyla bu savaşı mümkün olduğunca uzatma gayreti içinde olduğunu görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız Türkiye'nin perspektifini İstanbul'da ortaya koydu. Buna göre, savaşın kazananı olmadığına ve adil bir barış için çalışmanın önemine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin olarak da Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna hükümetlerinin ve halklarının güvendiği bir devlet olduğuna dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Son birkaç ayda Türkiye'nin arabuluculuk rolüne talip olan tek devlet olmadığı sır değildir. Bana göre Türkiye'nin en büyük avantajı, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın lider diplomasisi olmuştur. Antalya Diplomasi Forumu marjında, Ukrayna ve Rus dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi, daha sonra İstanbul'da iki ülkenin heyetleri arasında bir toplantı yapılması ve nihayet tahıl anlaşmasının imzalanması bu açıdan tesadüf değildir.

KAPAT [X]

Herkes sosyal medyada 'endişeli olduğunu' yazarken, birilerinin elini taşın altına koyarak gerçek sorunlara gerçek çözümler bulması gerekiyor. Maalesef son yıllarda, dış politikayla kamu diplomasisinin birbirine karıştırıldığına şahit oluyoruz. Oysa gerçek dünyanın gidişatına etki etmekle reklam yapmak, birbirinden farklı şeylerdir. Devlet adamlığı ve diplomasi de gösterişten ziyade etkili çözümler geliştirmekle ilgilidir. İşte Doğu Afrika'da ve dünyanın birçok yerinde kıtlık yaşanmayacaksa insanlar karınlarını doyurmak için fahiş fiyatlar ödemeyecekse bu, reklam değil iş yapanlar sayesinde olacaktır. Türkiye olarak, gerçek bir sorunun ortadan kaldırılmasında rol oynadığımız için gurur duyuyoruz."

- "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisi alanındaki başarısını bu süreçte tekrar gördük"

Diplomasinin hiçbir zaman kolay olmadığına, savaşın devam ettiği sırada diplomatik temaslarda bulunmanın çok daha zor olduğuna işaret eden Altun, "Elbette devletlerin farklı öncelikleri ve perspektifleri var. Önemli olan bir ortak zemin bulabilmek ve tüm dünyayı tehdit eden bir krizi engellemekti. Neticede Ukrayna ve Rusya'nın egemen devletler olarak bu girişimi desteklemesini takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Burada lider diplomasisinin ve hem Rusya hem de Ukrayna devlet başkanlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güvenilir bir lider olarak görmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Altun, aynı şekilde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu süreçte önemli bir rol oynadığını aktardı.

Altun, "Ukraynalılar ve Ruslar arasında arabuluculuk tecrübesine istinaden, Türkiye mevcut diyaloğu genişleterek, ilave anlaşmalar sağlanması ihtimaline dair iyimserliğini koruyor mu?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Elbette farklı konularda anlaşmaya varıp varmamak egemen devletler olan Ukrayna ve Rusya'ya bağlıdır. Ancak Türkiye'nin diplomasiden ve adil bir barıştan yana olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Biz, Suriye ve Irak'ta yaşanan insani kriz ve çatışmaların olumsuz etkilerini yıllardır tecrübe eden bir ülkeyiz. Bu nedenle Karadeniz bölgesinin istikrarını çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın lider diplomasisi alanındaki başarısı ve Türkiye'yi son 20 yıllık dönemde bir aktör haline getirmiş olmasının önemini, bu süreçte tekrar gördük. Dolayısıyla yapıcı çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi
Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'e 'dayı' göndermesi
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak
Bakan Kirişci: Tarımsal destek ödemeleri hesaplara aktarılacak
Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama: Kimse karşı çıkmaz
Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında açıklama: Kimse karşı çıkmaz
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Temmuz 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı
Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı

Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı

Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Duy Beni dizisinin yeni bölümü 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Para saklamanın en sıra dışı yöntemleri!

Para saklamanın en sıra dışı yöntemleri!

Hırsızlardan korunmak için bakın ne yaptı?