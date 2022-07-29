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'İklim değişikliğinin etkilerini derin bir şekilde hissediyoruz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bakın bugün 'sıfır atık' hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28'ler seviyesine çıkardık. Dünyada hiçbir ham madde sonsuz, sınırsız değil. İklim değişikliğinin etkilerini de derin şekilde hissediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 13:30
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'İklim değişikliğinin etkilerini derin bir şekilde hissediyoruz'

Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Doğu Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa'ya hizmet etmekten, eser üretmekten onur duyduklarını belirten Kurum, "Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi'nin açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Tabii bununla da kalmayacak, inşallah buradan sonra da Bursa'mızın tarihine ve yeşiline yakışır yatırımlarımızın temellerini atacak, açılışlarını yapacağız." diye konuştu.

Kurum, yatırımlarda emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Bugün, dünyada en büyük çevre sorunlarının başında hiç şüphesiz iklim değişikliği gelmektedir. Ülkemizin her yerinde artık yoğun bir şekilde hissedilmektedir ve sektörel bazda baktığımızda tarımdan sağlığımıza, su kaynaklarımızdan ormanlarımıza kadar tüm canlı hayatını tehdit etmektedir. Biz de Türkiye olarak bir Akdeniz ülkesiyiz ve Akdeniz havzasında yer alıyoruz. Bu sebepten kapalı bir havza olmasından dolayı iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasındayız. Ülkemizin kuzeyinde sel ve heyelan felaketleri yaşanırken bir bakıyorsunuz güneyinde de orman yangınları, İç Anadolu'da da kuraklıklarla aslında iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde görmekteyiz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'net sıfır emisyon' diyerek ortaya koymuş olduğu yeşil kalkınma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda biliyorsunuz 2053 yılında tarihi bir proje hedef ortaya koyduk ve bu çerçevede net sıfır emisyon hedefiyle inşallah hep birlikte bu hedefi yakalayacağız."

- "Doğal zenginliklerimizi korumak için canla başla mücadele ediyoruz"

Çalışmaların başında Türkiye'yi kuşatan "Sıfır Atık Seferberliği"nin geldiğini vurgulayan Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürüttüğümüz, bütün dünyada örnek alınan bu küresel çevre hareketiyle Bursa'nın Gölyazı, Uludağ, İznik Gölü, Longoz Ormanları, İnkaya'da bulunan asırlık çınar gibi birbirinden kıymetli doğal zenginliklerimizi korumak için canla başla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, atıkları ham maddeye dönüştürerek ekonomiye katkı sağladıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Evlatlarımıza yeni istihdam alanları oluşturuyoruz. Amacımız, onlara güzel bir gelecek sunmaktır. İşte bugün de Bursa Büyükşehir Belediyemizle birlikte çalışmalarını tamamlayarak açılışını gerçekleştirdiğimiz Doğu Bölgesi Katı Atık Entegre Tesisi bu yatırımlarımızın en başarılı örneklerinden biridir. Bursa Büyükşehir Belediyemizin ve Uludağ Üniversitemizin de büyük katkılar sunduğu İklim Şuramızda aslında geri dönüşüme dair çok önemli bir hedef ortaya koyduk. 2053 vizyonu net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde 2035 yılına kadar geri kazanım oranımızı yüzde 60'a çıkaracak, 2053 yılı itibarıyla ön işleme tabi olmayan atıkları düzenli depolamaya kabul etmeyeceğiz."

- Tesis sayesinde 75 bin konutun enerji ihtiyacı karşılanacak

Sıfır atık konusunda kararlı olduklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Bakın bugün 'sıfır atık' hareketiyle yüzde 13 olan geri kazanım oranımızı yüzde 28'ler seviyesine çıkardık. Dünyada hiçbir ham madde sonsuz, sınırsız değil. İklim değişikliğinin etkilerini de derin şekilde hissediyoruz. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak, geri dönüşüme tabi tutturmak zorundayız. Bu çerçevede de hem ekonomik kazançlar hem de istihdam noktasında büyük atılımlar gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz projeler çerçevesinde tam 98 milyar liralık ekonomik kazanç elde ettik ve aslında milyonlarca ağacı kesilmekten kurtardık. Havamızı daha temiz hale getirdik. Sularımızı daha temiz hale getirdik ve bu çerçevede de göllerimizi, denizlerimizi, kıyılarımızı korumaya gayret gösteriyoruz. Aslında bu çok önemli bir başarı hikayesidir ve 2053 yılında da katı atıklarını tamamen dönüştüren ve düzenli depolama oranını yüzde 65'lere indiren bir Türkiye hedefliyoruz."

Bakan Kurum, Doğu Katı Atık Entegre Tesisi'nin Bursa'nın doğu bölgesinde bulunan 5 ilçesine hizmet vereceğini, kentin toplam atığının yüzde 40'ını ekonomik değere dönüştüreceğini anlattı.

Buradan elde edilecek enerji üretimiyle 75 bin konutun enerji ihtiyacının karşılanacağını dile getiren Kurum, "Peki, bu tesisle yetinecek miyiz? Bunun bir kardeşini de hızlıca batı bölgesinde inşa edeceğiz. Belediyemiz bu noktada hummalı bir şekilde çalışıyor. Şimdi buradan hep birlikte söz veriyoruz. Belediyemizin yanında olmaya devam edeceğiz. Batı tesisimizi 2024 yılında tamamlayacak, Bursa'nın tamamında atıkları ekonomiye kazandıracağız." diye konuştu.

- "2023 seçimleri kritik bir kavşak noktasıdır"

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Bakan Kurum, Türkiye'de 100 yılda yapılabilecek yatırımları, 20 yıla sığdırdıklarını ifade ederek "Her alanda rol model olacak bir Türkiye'yi, daha güçlü bir Türkiye'yi, gençlerimizin, yavrularımızın büyük Türkiyesini inşallah yine hep birlikte inşa edeceğiz. Bu noktada 2023 seçimleri kritik bir kavşak noktasıdır. Allah'a hamdolsun belediyelerimiz, teşkilatlarımız, dava arkadaşlarımız adeta bir seferberlik şuuruyla çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gece gündüz çalışarak sessiz yığınların sesi olduğunu vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir Cumhurbaşkanı'mız var ki uyku nedir bilmemiş, dinlenmek nedir bilmemiş, ülkesinin ve milletinin saygınlığı için gençlerimizin, yavrularımızın özgüvenli bir nesil olması için türlü engellemelere direnmiş. Her türlü darbe girişimini göğsünde söndürmüş. PKK'sı FETÖ'sü, terörün her çeşidiyle mücadele etmiş, vesayetçisiyle savaşmış, ihanet şebekeleriyle kavga etmiş. Hani şöyle bir diyalog vardır. 'Biliyor musun arkadaş, aslında benim çok dostum var.' Demiş ki 'Biliyorum efendim, hepsinin sırtınızda bıçak izleri var.' Evet, yoldan dönenler olmuş, karşıda saf tutanlar olmuş ama Sayın Cumhurbaşkanı'mız yılmamış, yıkılmamış, dimdik durmuş. Adeta her tarafından saldırılan bir aslan gibi savaşmış, kavgasından bir an bile geri durmamıştır."

Kurum, ilk günkü aşkla hizmete devam edeceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Milletimizle kucaklaşacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesle sorunlarını, problemlerini dinlemek suretiyle 20 yıl olduğu gibi yine yeni 20 yıllarda da bu projelerimizi hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Ben şundan tüm kalbimle eminim, sizler de emin olun. Bu aziz millet, liderimizin çabalarıyla son 20 yılda kazandıklarının üstüne çok daha fazlasını koymak için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yanında duracaktır. Yine rekor bir oyla muhteşem bir destekle ülkesini nasıl Osmanlıyla ikinci bin yılın lideri yaptıysa Türkiye Cumhuriyeti'ni de üçüncü bin yılın lider ülkesi yapacaktır."

Açılış töreninde Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da birer konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Bakan Kurum ayrıca tesis bahçesinde Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Rüçhan Keçeci tarafından atık malzemelerden yapılan "Seyit Onbaşı" ve "Yeniçeri" heykellerinin açılışını yaptı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile davetliler katıldı.

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