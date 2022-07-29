Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili takvim işlemeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmaların başladığını duVyurmasının ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Bakan Bilgin, EYT konusuyla ilgili tarih vererek, "En uygun formül devreye sokulacak. Çalışmayı sene sonunda ya da Ocak başında Meclis'e sunmayı planlıyoruz" dedi.

Haber Global'de yer alan habere göre EYT'ye ilişkin çalışmaları yürütmek üzere Bakanlık bünyesinde bir ekip oluşturuldu. Birkaç alternatif ve önerinin değerlendirildiği çalışma kapsamında sendikalarla diyalog halinde olunacak.

İlgili bakanlıklarla da temas halinde yürütülecek çalışmalarla sorunun çözümü konusunda en uygun formülün bulunması amaçlanıyor.

EYT konusunda üzerinde çalışılan emeklilik şartlarında maaştan kesinti yapılması, belli bir yaş bareminin konulması, belli bir primi tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi gibi formüller öne çıkıyor.

Emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini, yaş şartı aranmadan, sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olmayı talep ediyor.

Nisan 2022 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı 4/a (SSK) kapsamında 16 milyon 406 bin, 4/b (BAĞ-KUR) kapsamında 3 milyon 32 bin sigortalı bulunuyor.

Tahminlere göre, 4/a ve 4/b olmak üzere toplam 19 milyon 726 bin sigortalıdan yaklaşık 5-6 milyonu EYT sorunu yaşıyor.

Lise ve üniversite yıllarında staj yapanlar da EYT ile ilgili beklenti içine girdi. Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken lise ve üniversite yıllarında staj yapanlardan da çağrı geldi. Sayıları binleri bulan bu kişiler borçlanma imkanı talep ediyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun EYT düzenlemesinin hayata geçirilse bile ilk etapta herkesin emekli olamayacağının altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte müracaatta bulunurlarsa 700-800 bin kişi hemen emekli olabilir."

"Diğerleri ise prim günlerini tamamladığı zaman kademeli olarak emekli olacak. Yasa çıksa bile hemen herkesin emekli olması mümkün değil. Prim günü eksiği olanlar, stajyer ve çıraklarda da EYT'liler var.

Yani yasa çıksa bile herkesin emekli olması mümkün değil. Bu, organik olarak 10 yıla yayılır.