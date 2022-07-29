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Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan:- "Bizim için önemli olan bu teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olmak değil, yerli ve milli imkanlarla bu teknolojinin üretiminde yer almaktır"- Kalyon Holding ve İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu:- "(Sistemlerimizi) Bundan sonra 5G altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya taşıyacağız. Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 14:51
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Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G teknolojisinin bugün İstanbul Havalimanı'nda kullanıma sunulmasına ilişkin, "Bizim için önemli olan bu teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olmak değil, yerli ve milli imkanlarla bu teknolojinin üretiminde yer almaktır." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı tören düzenlendi.

Törende konuşan Ömer Fatih Sayan, "yeni bir çağın başlangıcı" olarak tanımlanan 5G'nin tüm endüstrilere altyapı sağlayacağını ve mobil ekosistemde çığır açıcı bir rol oynayacağını söyledi.

"Bizim için en önemli olmazsa olmazımız 5G'ye mümkün olan en yüksek yerlilik oranıyla sahip olmak." diyen Sayan, 4.5G'den önce haberleşme sistemlerinde yüzde 1 olan yerlilik oranının yüzde 33'e ulaştığını bildirdi.

Sayan, 5G teknolojisine ilişkin bugüne kadar gerçekleştirdikleri etkinliklerden ve yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, "Haberleşme Teknoloji Kümelenmemiz 5G yolunda bizimle birlikte uçtan uca yerlilik ve millilik için çalışıyor. ULAK meyvelerini vermeye devam ediyor." diye konuştu.

- "Operatörlerimiz, 5G şebekesini tüm dünyaya sergileyebilecek"

Ömer Fatih Sayan, bu teknolojiyi ulusal menfaatler doğrultusunda nasıl kullanacakları konusunun önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim için önemli olan bu teknolojiyi sadece kullanan bir ülke olmak değil, yerli ve milli imkanlarla bu teknolojinin üretiminde yer almaktır. Bunun yanı sıra siber kalemiz USOM (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor. 5G ve siber güvenliği bir arada düşünmek durumundayız. Bugün burada operatörlerimizin 5G şebekesini ticari olarak da test edebilecekleri ve tüm dünyaya sergileyebilecekleri bir ortam oluştu."

Sayan, deneme çalışmalarında abonelerin ortalama veri indirme hızlarının 1 Gbit/s ve üzeri değerlere ulaşılabildiğini anlattı.

Sayan, "İstanbul Havalimanı; mobil haberleşmede ve ortak altyapıda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un bir araya gelerek 5G'yi ortak koydukları bu sihirli yolculuğun aynı zamanda başlangıç noktası. Şimdiden 6G için çalışmaya başladık." diye konuştu.

- "5G altyapısı sayesinde sistemleri çok daha mükemmel noktaya taşıyacağız"

Kalyon Holding ve İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu da İstanbul Havalimanı'nın sihirli yolculukların başladığı bir yer olduğunu belirterek, havalimanının sahip olduğu dijital imkanlardan ve altyapıdan bahsetti.

Hiçbir havalimanında olmayan yeni çözümler üreterek havalimanında uygulamak için çalıştıklarını kaydeden kalyoncu, yüksek hızlı internet sayesinde daha da iyi noktaya gideceklerini söyledi.

Kalyoncu, havalimanında 101 farklı sistem bulunduğunu, burasının dünyada Pentagon'dan sonra bir çatı altındaki en büyük bina olduğunu kaydederek, "bu sistemleri bu ölçekte münferit halde bile çalıştırmak zorken biz müştereken, birbiriyle iletişim halinde sistemleri hatasız çalıştırıyoruz. bundan sonra 5g altyapısı sayesinde çok daha mükemmel bir noktaya bunu taşıyacağız. inşallah Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor olacak." diye konuştu.

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