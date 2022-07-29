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ODTÜ, Türkiye'nin eğitimdeki ilk 'NFT' sertifikalarını öğrencilerine takdim etti

ODTÜ, üniversite birincilerine sertifikalarını blokzincir üzerinde kişiye özel hazırlanmış, transfer edilemeyen "NFT" dijital ikiz kopyalarıyla sundu- Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök:- "Bu yıl derece sertifikalarıyla başlattığımız süreci gelecek yıl diplomaları da kapsayacak biçimde genişletmek için çalışmaya devam ediyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 15:37
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ODTÜ, Türkiye'nin eğitimdeki ilk 'NFT' sertifikalarını öğrencilerine takdim etti

- ODTÜ, blokzincir üzerinde kişiye özel hazırlanmış ve transfer edilemeyen Türkiye'nin eğitimdeki ilk Non-Fungable Tokens- Nitelikli Fikri Tapu (NFT) sertifikalarını üniversite birincilerine takdim etti.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NFT'lerin, blokzincir teknolojisinin sunduğu olanaklardan biri olduğunu ve derece sertifikası ya da mezuniyet diplomalarının ömür boyu kaybolmayacağı, dijital olarak özgün ve değiştirilemez şekilde blokzincir üzerinde saklanabileceği bir imkan sunduğunu ifade etti.

ODTÜ'nün Türkiye'de ilk kez mezunlarına yönelik NFT hazırladığını belirten Kök, "Bu yıl derece sertifikalarıyla başlattığımız süreci gelecek yıl diplomaları da kapsayacak biçimde genişletmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Lisans mezuniyet diplomalarının gerçek olup olmadığına dair uluslararası alanda çeşitli sıkıntılar yaşanabileceğine işaret eden Kök, "Özellikle diplomalar, şu an için e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Ancak uluslararası alanda bu diplomaların doğruluğunun sorgulanması için bir standart henüz bulunmuyor. Bu yüzden şüpheli diplomalar ve kıymetli belgeler halen e-posta ve telefon gibi yöntemlerle doğrulanmaya çalışılıyor ve dil problemi başta olmak üzere her zaman sonuç alınamıyor, çeşitli zorluklar doğuyor. Bu bağlamda, ODTÜ olarak bu zorluklara çözüm oluşturabileceğini düşündüğümüz blokzincir teknolojileri üzerindeki yenilikleri yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Blokzincir teknolojisinin merkeziyetsiz bir yapıda olduğundan herkese açık ve net bilgiler verdiğini vurgulayan Kök, dünya genelinde diplomaların da NFT olarak verilebilmesi için çeşitli arayışların bulunduğunu, ODTÜ'nün de bir dünya üniversitesi olarak küresel düzeydeki bu arayışlara katkı vermeye başladığını aktardı.

- NFT sertifikalar için tören düzenlendi

Öte yandan ODTÜ'yü derece ile bitiren mezunlara yönelik geleneksel "Lisans Derece Mezunları Sertifika Töreni" ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Törende, Türkiye'de bir ilk olarak üniversite birincilerine basılı birincilik sertifikalarının yanı sıra bu sertifikaların kişiye özel hazırlanmış, transfer edilemeyen NFT dijital ikiz kopyaları da verildi. Bölüm birincilerine verilen plaketlerin üzerinde, her bir mezunun benzersiz blokzincir cüzdan adresleri yazıldı.

Rektör Prof. Dr. M. Verşan Kök, mezunlara hitaben şunları kaydetti:

"Üniversitemizin size sunduğu eğitim, öğretim ve araştırma ortamında kazandığınız bilgi ve becerilerle bundan sonraki çalışma yaşamında çok başarılı olacağınıza eminim. Yaşamınızın bundan sonraki sürecinde hem kendi hayatınıza hem de diğer insanların hayatına dokunarak anlam ve değer katmak için çok çalışın. İnanın, elde ettiğiniz sonuçlar sizi, hayallerinizi gerçekleştirme yolculuğunda çok mutlu edecektir. Kendinize güvenin, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Koyduğunuz hedeflere ulaşmak için yılmadan çalışın. Azminizi her daim canlı tutun. Azminiz size engelleri, krizleri aştıracak, hedefe ulaştıracaktır. Biliyoruz ki en doğru kararları ve anlamlı değerleri içeren en sağlam stratejiler bile azimle uygulanmadıkça sonuca ulaşamaz."

Mezunlarından, meslek yaşamlarında ve toplum içinde dönüştürücü rol oynamalarını, ülkenin sorunlarının aşılmasında öncü ve önder olmalarını beklediğini ifade eden Kök, "ODTÜ mezunlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini, laikliği, kadın erkek eşitliğini, hukukun üstünlüğünü, aklın ve bilimin doğrularını her zaman savunacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

ODTÜ birinci, ikinci ve üçüncüleri, derece sertifikalarıyla birlikte diploma ve hediyelerini Prof. Dr. Kök ile bağlı bulundukları fakülte dekanlarının elinden aldı.

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