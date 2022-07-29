Uzmanından 'burun tıkanıklığı çocuklarda sağlıklı uykuyu engelleyebilir' uyarısı

Ev sahipleri yüzde 25'lik kira artış sınırını hiçe sayıyor
Ev sahipleri yüzde 25'lik kira artış sınırını hiçe sayıyor
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Haberi olmadan tapusuna şerh konuldu, evi yıkıldı
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Kamu ihalelerinde yeni dönem 1 Ağustos'ta başlayacak
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
Bakan Koca'dan sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin paylaşım
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
İSO toplantısında 'kredi' restleşmesi
Kızılaydan çalışanların ücretlerine zam açıklaması
Kızılaydan çalışanların ücretlerine zam açıklaması
'Aldığımız kararlarla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız'
'Aldığımız kararlarla enflasyonda kalıcı düşüşü sağlayacağız'
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
MSÜ Harp Okulları sınav sonuçları açıklandı
Yaz sezonu daha bitmeden hazır giyime yüzde 100 zam geliyor
Yaz sezonu daha bitmeden hazır giyime yüzde 100 zam geliyor
ÖTV indirimi tartışması otomotiv sektörünü nasıl etkiledi?
ÖTV indirimi tartışması otomotiv sektörünü nasıl etkiledi?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
En başarılı bakanlar anketi açıklandı ilk sırada bakın kim oldu?
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Masadaki EYT formüllerinde herkesin gözünden kaçan detay
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Çocuk görüşme merkezleri 13 il ve 12 ilçede daha hizmete giriyor
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
Kars Vali Yardımcısı Mehmet Zahid Doğu memuriyetten ihraç edildi
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
'Eyyam-ı bahur' sıcağı geliyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.019 lira seviyesinden işlem görüyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Sosyal alanlarda klima çok riskli
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Bu sefer LPG'ye zam geliyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Maliyetlerdeki artış fiyatlara yansıdı: Ucuz tatil dönemi bitiyor
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
Bakanlık yeni projeyi devreye aldı: Aylık 8 bin lira destek verilecek!
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
4 Üniversite toplamda 325 personel almak için ilana çıktı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Atık su birikintisi nedeniyle TAG Otoyolu kapandı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
Bakan Koca, eczanelere ilişkin alınan yeni kararları paylaştı
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
AK Parti'den 'Biz çözdük, yine biz çözeriz' stratejisi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
O ilde ekmek, çay, simit ve poğaçaya ikinci zam geldi
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Banka müdürü koronavirüse yenik düştü
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Emniyetten, polisle vatandaş arasında yaşananlara ilişkin açıklama
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
Konut satışları dünyada düşerken Türkiye'de artıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uzmanından 'burun tıkanıklığı çocuklarda sağlıklı uykuyu engelleyebilir' uyarısı

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır:- "Burundan hava akışının doğru şekilde sağlanamaması ve burnun fonksiyonlarının yerine getirememesi de enfeksiyonlara zemin hazırladığı gibi geniz eti kaynaklı tıkanmalarda ise sıklıkla sinüslerin iltihaplanmasına neden olabiliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Temmuz 2022 15:45
Yazdır
Uzmanından 'burun tıkanıklığı çocuklarda sağlıklı uykuyu engelleyebilir' uyarısı

Medicana Çamlıca Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Şenel Alkır, burun tıkanıklığının uzun sürmesinin çocukların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini de belirterek, "Sağlıklı uyku uyuyamayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sinirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durum sosyal yaşantıyı da olumsuz etkilediği gibi okulda başarı düşüyor, sosyal diyaloglar bozulabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medicana Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Şenel Alkır, çocuklarda görülen burun tıkanıklığının nedenleri arasında alerji, enfeksiyon ve geniz eti büyümesi sayabileceğini belirterek, çocuklarda meydana gelen burun tıkanıklığının soğuk algınlığından enfeksiyona kadar birçok faktörle ilişkilendirilebildiğini ifade etti.

Alkır, çocuklarda burun tıkanıklığının nedenleri arasında, geniz etinde yaşanan solunum problemleri, grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları, burun bölgesindeki kıkırdak ve kemik eğrilikleri, burun deliklerinin kapalı olması, burun boşluğunun yeteri kadar gelişmemesi ve bademciklerin gereğinden daha büyük olmasının sayılabileceğini aktardı.

Alkır, "Burun tıkanıklığı çocuğun günlük aktivitelerini, iştahını, uykusunu oldukça olumsuz etkileyebiliyor. Basit gibi görülen zaman zaman fark edilmeyen burun tıkanıklıkları, çocuklarda büyüme geriliğinden öğrenme güçlüğüne kadar birçok soruna zemin hazırlayabiliyor. Burundan hava akışının doğru şekilde sağlanamaması ve burnun fonksiyonlarının yerine getirememesi de enfeksiyonlara zemin hazırladığı gibi geniz eti kaynaklı tıkanmalarda ise sıklıkla sinüslerin iltihaplanmasına neden olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sinirlilik gibi sorunlar ortaya çıkabilir"

Burun tıkanıklığının uzun sürmesinin çocukların uyku kalitesini olumsuz etkilediğini de vurgulayan Alkır, şunları kaydetti:

"Sağlıklı uyku uyuyamayan çocuklarda dikkat dağınıklığı, uyku hali ve sinirlilik gibi sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu durum sosyal yaşantıyı da olumsuz etkilediği gibi okulda başarı düşüyor, sosyal diyaloglar bozulabiliyor. Burun tıkanıklığı beraberinde iştahsızlığı da getiriyor.

Çocuk yeteri kadar gıda almakta zorlanıyor, uyku düzeni bozulduğu için gelişimi de yavaşlıyor. Ayrıca burundan nefes alamayan çocuk oksijen ihtiyacı için ağzını açarak uyuyor. Bu durum da diş sağlığını ciddi olarak etkilediği için çocuğun çene yapısından yüz gelişimine kadar daha ciddi problemler ortaya çıkabiliyor."

Alkır, her yaşta ortaya çıkan burun tıkanıklıkları nedenlerine bakıldığında, 3-8 yaş arası çocuklarda en sık karşılaşılan etkenin geniz eti büyümesi olduğunu da ifade ederek, "Geniz eti bu dönemde büyümeye, 12 yaşından sonra da küçülmeye başlıyor. Dolayısıyla küçülme eğilimine geçmeden önce çocuklarda sıklıkla geniz eti iltihaplanması ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

- "Evinizi düzenli aralıklarla havalandırmaya özen göstermelisiniz"

Geniz etine bağlı enfeksiyon ve burun tıkanıklıklarında öncelikle antibiyotik tedavisine başvurabildiklerini aktaran Alkır, "Ancak bazı hastalarımızda antibiyotik tedavisi bittikten birkaç gün sonra tekrar enfeksiyon gelişimi gözleyebiliyoruz. O zaman en doğru karar cerrahi yöntemlere başvurmak oluyor." yorumunda bulundu.

Alkır, "Çoğunlukla kapalı ortamlarda bulunan yenidoğan bebeklerin ortamdaki nem düşük olduğunda, burun dokusunda bulunan ve zararlı mikroorganizmaları süzmeye yarayan küçük tüyler etkilerini gösteremezler. Dolayısıyla evinizi düzenli aralıklarla havalandırmaya özen göstermelisiniz." ifadelerini kullandı.

Alkır, gerekirse buhar makinası gibi nemlendirici desteklerin de kullanabileceğini işaret ederek, "Buhar makinesi, odanın havasının nemlenmesini sağlayarak çocuğun daha rahat bir şekilde nefes almasına yardımcı olur. Makinenin ortama buhar vermesiyle birlikte tahriş olmuş olan burun kanalları yatışır ve çocuğun daha rahat bir şekilde uyuması mümkün olur. Doktor bilgisi ve önerisi dahilinde eczanelerden temin edilmesi mümkün olan burun damlaları çocukların, özellikle de bebeklerin burun yolundaki mukus tabakasının çözülmesi üzerinde etkilidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Burun tıkanıklığını gideren en basit yöntem doğal tuz solüsyonudur"

KAPAT [X]

Çocuğun burun tıkanıklığının burun spreyi yardımıyla açmak için çocuğun sırtüstü yatırılması ardından sol burun deliğine doktorun önerdiği dozda damlatılması gerektiğine dikkati çeken Alkır, şunları aktardı:

"Birkaç dakika sonra diğer deliğe de aynı şekilde uygulama yapın. Bu işlemin gün içerisinde ihtiyaç duyulduğu sürece yapılmasında sakınca yoktur. Çocuğunuzu burun kanalında yer alan tahriş edici özellikteki maddelerin atılması için mutlaka sıvı tüketimi artırılmalıdır. Bunun için çocuğun taze sıkılmış meyve suyu, sebze çorbası ve su tüketmesi sağlanabilir. Diğer yandan burun tıkanıklığını gideren en basit yöntem doğal tuz solüsyonudur.

Bebeğiniz altı aylıktan küçükse, bir bardak suya bir kaşık tuz karıştırarak her burun deliğine birkaç damla damlatın. Çocuğun burnu tıkalıyken yatağın başını yastık destekleriyle yükseltebilir ve hafif dik şekilde uyumasını sağlayabilirsiniz. Doktor önerisiyle kullanabileceğiniz aspiratörler çocuğunuzun burnundaki fazla mukusun çekilmesine ve solunumunu rahatlatmaya yardımcı olur."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Şehit Astsubay Batuhan Şimşek son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Astsubay Batuhan Şimşek son yolculuğuna uğurlandı
Japon turist, Merzifon'dan aldığı eşekle Türkiye turu yaptı
Japon turist, Merzifon'dan aldığı eşekle Türkiye turu yaptı
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
Hicri yeni yıl yarın başlıyor
Cezaevindeki mahkumun ney hayali karşılık buldu
Cezaevindeki mahkumun ney hayali karşılık buldu
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Bakan Özer açıkladı: Okullar o tarihte açılacak
Yozgat'ta ayçiçeği ekim alanı 4,5 kat arttı
Yozgat'ta ayçiçeği ekim alanı 4,5 kat arttı

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası yayımladı

Sağlık Bakanlığı 2022 Yılı 2. Dönem 657-4/B ve 657/45A Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Yayımladı.
Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay bankalar yeminli murakıp yardımcısını haklı buldu

Danıştay 12. Dairesi, Kurumunda bankalar yeminli murakıp yardımcısı olarak görev yapan davacının, mali ve sosyal haklarının 15/01/2012 tarihinden önce göreve başlayan murakıp yardımcıları ile eşitlenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.
İyiliğe engel yok

İyiliğe engel yok

https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/295/engelsiz-ikram-araci?utm_source=memurlar&utm_medium=banner&utm_campaign=engelsiz
Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi'nin adrese teslim ilanı iptal edilmeli!

Mersin Üniversitesi sadece kendi bünyesinde yer alan yüksek lisans programını ilana yazınca sınava yalnızca bir kişi girebilecek!
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Öğretmenlerin mazeret tayinleri için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan duyuruya göre, mazerete bağlı yer değiştirmeler için ön başvurular, 5-11 Ağustos'ta alınacak
1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

1996 sigortalı, 2007 yılında da memur olan emeklilikte hangi yaşa tabi olur?

5434'e tabi memurların emeklilik yaş gruplarının belirlenmesinde 2 önemli tarih bulunur. Birincisi 8 Eylül 1999 tarihi, ikincisi de 23/05/2002 tarihidir.
Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Çocuk gelişimi programına adrese teslim kadro ilanı

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programında adrese teslim ilan açıldı.
YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

YARSAV üyeliği FETÖ ile iltisak ve irtibatına yönelik destekleyici bir unsur kabul edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibatının olduğu gerekçesiyle meslekte kalmasının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmasına ilişkin davayı reddeden Danıştay Beşinci Dairesi kararını onadı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık görevde yükselme sözünde durdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla, 2022 yılı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ilanını yayımladı
Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Görevden alınan başmüfettişin uzman yapılmasına Danıştay'dan onay

Danıştay 2. Dairesi, Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başmüfettiş olarak görev yapan davacının Strateji Geliştirme Başkanlığına uzman olarak atanmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak

İstanbul Fatih Belediyesi 50 zabıta memuru ve 10 memur alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022.
Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı

Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı

Duy Beni 5.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. STAR TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Duy Beni dizisinin yeni bölümü 4 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak

İçişleri Bakanlığı 100 kaymakam adayı alacak. Son başvuru tarihi 9 ağustos 2022
Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı İlhan İrem 67 yaşında hayatını kaybetti